Федерация хоккея России утвердила Алексея Жамнова на посту главного тренера национальной команды

Олег Знарок и Валерий Брагин войдут в штаб сборной

Сегодня, 28 сентября, Федерация хоккея России на заседании экспертного совета согласовала кандидатуру главного тренера команды, который будет готовить национальную сборную к зимним Олимпийским играм — 2022 в Пекине, сообщается на официальном сайте ФХР. Еще вчера руководитель федерации Владислав Третьяк объявил, что наставником команды будет Олег Знарок.

«С учетом важности предстоящих Олимпийских игр в Пекине Федерация хоккея России приняла решение созвать экспертный совет из авторитетных представителей хоккея для согласования кандидатуры главного тренера национальной сборной России. После продолжительных обсуждений большинством голосов совет рекомендовал назначить главным тренером национальной команды Алексея Жамнова»,— говорится в сообщении на сайте ФХР.

Удивительно, но еще вчера руководитель Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил федеральным СМИ, что наставником национальной команды будет назначен воспитанник южноуральской школы хоккея, уроженец Усть-Катава Олег Знарок. Однако, по всей видимости, эти слова не нашли понимания у хоккейной общественности. Теперь, по официально подтвержденной информации главным тренером нашей команды на Играх-2022 будет Алексей Жамнов, а Олег Знарок и Валерий Брагин войдут в тренерский штаб сборной в качестве консультантов.

Заседание экспертного совета прошло при участии трехкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка, двукратного олимпийского чемпиона Бориса Михайлова, олимпийского чемпиона Валерия Каменского, олимпийского чемпиона Алексея Жамнова, чемпиона мира, серебряного призера и лучшего игрока ОИ-1998 Павла Буре.

«Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество с Жамновым. Нам важно думать на несколько циклов вперед. Он умеет выстраивать отношения с разными поколениями хоккеистов, сильный стратег, мотиватор и психолог. Олег Знарок и Валерий Брагин войдут в штаб сборной в качестве консультантов, мы благодарим их за согласие работать на этой должности. Эти опытные специалисты будут помогать нашей команде во время подготовки и участия в Олимпиаде», — прокомментировал решение на сайте Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

С конца сентября 2006 года до 30 ноября 2012 года Жамнов работал генеральным менеджером клуба «Витязь» (Чехов), затем с 1 декабря 2012 года до конца весны 2015 года — на аналогичной позиции в мытищинском «Атланте». По завершении сезона-2014/2015 «Атлант» был расформирован по финансовым причинам, а Жамнов стал первым вице-президентом и генеральным менеджером возрожденного «Спартака». В этом году Жамнов покинул свою должность в московском клубе, заняв пост руководителя академии красно-белых.

В тренерском штабе сборной России Жамнов работал на Кубке мира 2016 года и Олимпиаде 2018 года в качестве ассистента Олега Знарка.