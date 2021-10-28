Дзюдо на Южном Урале: от «Папы Ю» до олимпийского триумфа

Вспоминаем основные вехи развития восточного единоборства в Челябинской области

Сегодня десятый год подряд отмечается Всемирный день дзюдо — именно 28 октября в 1860 году родился основатель этого вида единоборства Дзигоро Кано. В Челябинской области дзюдо зародилось в 1972 году и сразу стало одним из передовых в нашей стране. Почти за 50 лет своего развития оно вместило в себя множество событий, ярких побед и достижений. Редакция ИА «Первое областное» вспоминает основные вехи развития дзюдо на Южном Урале и отмечает тех спортсменов, которым удалось наиболее ярко проявить себя на международной арене.

Харис Юсупов — основатель дзюдо на Южном Урале

Для Челябинской области Харис Мунасипович Юсупов — личность легендарная. Знаменитый спортсмен, тренер и педагог, воспитавший сотни спортсменов самого высокого класса. Его имя является одним из наиболее известных в борцовском мире России. Именно он и стал основоположником развития дзюдо на Южном Урале.

Харис Юсупов родился 24 августа 1929 года в селе Аркаулово Башкирской АССР, ныне Салаватского района Республики Башкортостан. Отец его был известным в округе кузнецом, человеком недюжинной силы. В 1958 году Харис окончил Челябинский педагогический институт. Затем два года работал тренером в Башоблсовете ДСО «Спартак». В 1960 году начал трудиться на должности старшего преподавателя физвоспитания Челябинского высшего авиационного училища штурманов, а с 1970 по 1973 годы был старшим преподавателем Челябинского филиала Омского института физкультуры. С 1973 года Харис Юсупов работал в Челябинском институте физкультуры, где заведовал кафедрой борьбы. Профессор Юсупов написал более восьмидесяти научных трудов.

Харис Мунасипович признан мастером спорта СССР по самбо, вольной, классической и национальной борьбе. Является первым чемпионом РСФСР по национальной борьбе. Много раз становился чемпионом России по национальной и вольной борьбе, в 1953 году был чемпионом Вооруженных сил СССР по классической борьбе. Имел звание многократного чемпиона Башкирской АССР.

С 1969 года, на протяжении 17 лет, Харис Юсупов являлся тренером сборных команд СССР по дзюдо и другим видам борьбы. Он стал основателем знаменитой южноуральской школы борьбы, обладателем седьмого дана по дзюдо и пятого по каратэ. За свою многолетнюю деятельность Харис Юсупов воспитал многих призеров олимпийских игр, четырех чемпионов мира, четырнадцать чемпионов Европы и мастеров спорта международного класса, более 250 мастеров спорта. Ему доверяли судить самые престижные соревнования, он был судьей международной категории по дзюдо, судьей всесоюзной категории по самбо и судьей республиканской категории по греко-римской и вольной борьбе.

Заслуги в воспитании спортсменов были отмечены. Харис Юсупов — заслуженный тренер РСФСР и СССР. Ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации». Награжден орденом Почета, являлся кавалером ордена Салавата Юлаева. В 2005 году Харис Мунасипович стал почетным гражданином Челябинска. В 2007-м за большой вклад в социально-экономическое развитие Южного Урала и активную общественно-политическую деятельность он был награжден почетным знаком «За заслуги перед Челябинской областью».

Центр олимпийской подготовки — плацдарм для будущих побед

2 апреля 2004 года в Челябинске был открыт Центр олимпийской подготовки по дзюдо. Он стал воплощением мечты всех поколений знаменитой южноуральской школы дзюдо, воспитавшей десятки медалистов чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр.

С первых дней своего существования ЦОП стал достопримечательностью и визитной карточкой столицы Южного Урала. Здесь побывали многие высокопоставленные российские и зарубежные гости. Так, 17 мая 2005 года его посетил президент РФ Владимир Путин.

Челябинский Дом дзюдо гордится своими самыми титулованными представителями — олимпийским чемпионом Мансуром Исаевым, призерами Олимпийских игр Григорием Веричевым, Юрием Степкиным, Виталием Макаровым, чемпионами Европы, медалистами чемпионатов мира Иваном Першиным, Кириллом Денисовым, Ренатом Саидовым и другими. Здесь тренируются победители и призеры многих международных стартов, медалисты чемпионатов и первенств России.

24 марта 2018 года Центру олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области присвоено имя заслуженного тренера России А. Е. Миллера. Его ученики завоевали более 100 медалей чемпионатов России, Европы, мира и Олимпийских игр.

В стенах Центра дзюдо могут одновременно тренироваться 120 взрослых и 150 юных дзюдоистов. Площадь борцовского зала сопоставима с размерами Всемирного центра дзюдо «Кодокан» в Токио. Здесь созданы все условия для занятий высококлассных спортсменов.

В настоящее время в Центре олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области постоянно занимается около 500 человек. С ними работают 8 штатных тренеров, в том числе пять заслуженных тренеров России — Александр Миллер, Виталий Макаров, Дмитрий Морозов, Вячеслав Шишкин и Андрей Востриков.

Это спортивно-тренировочный комплекс, который отвечает европейским стандартам. В Центре олимпийской подготовки постоянно проводятся тренировочные мероприятия для подготовки к соревнованиям различного уровня. Здесь неоднократно проводили сборы перед крупнейшими международными состязаниями взрослая и молодежная мужские российские команды.

Здесь ежегодно проводят чемпионаты и первенства Уральского федерального округа в разных возрастных группах, всероссийские соревнования, которые являются отборочными на чемпионаты и первенства страны. А одним из самых значимых турниров является традиционный Кубок губернатора Челябинской области. Эти статусные состязания проходят в южноуральской столице с 2001 года. По итогам общекомандного зачета лучшему региону вручается главный приз — Кубок губернатора. За всю историю проведения состязаний главный трофей ни разу не покидал пределов Челябинской области.

Южноуральцы — звезды российского и мирового дзюдо

За почти полувековую историю развития южноуральские дзюдоисты одерживали победы на самых крупных международных соревнованиях. Вспоминаем самые важные и крупные успехи наших земляков в хронологическом порядке.

Валерий Двойников — победитель первенства Европы среди юниоров (1970, Бордо, Франция), чемпион Европы (1976, Киев, СССР). Родился в городе Озерске Челябинской области в 1950 году. Заслуженный мастер спорта СССР. Серебряный призер Олимпийских игр (1976, Монреаль, Канада). Серебряный призер чемпионата мира (1975, Вена, Австрия).

В свое время знаменитого воспитанника школы дзюдо Озерска считали самым быстрым дзюдоистом в мире. Фирменного приема Двойникова — «мельницы» — боялись все соперники. Он — чемпион и неоднократный медалист чемпионатов СССР, Европы в личном и командном первенствах, серебряный призер Олимпийских игр и чемпионата мира.

С 1994 года Валерий Васильевич вместе с семьей живет в бельгийском городе Льеж и возглавляет школу дзюдо, носящую имя Двойникова. Среди его учеников — чемпионы мира и Европы, призеры первенств планеты и континента.

Геннадий Ившин — победитель первенства Европы среди юношей (1970, Бордо, Франция). Родился в 1953 году. Мастер спорта СССР международного класса и мастер спорта России по дзюдо, мастер спорта СССР по самбо. Серебряный призер первенства Европы среди юниоров (1971, Неаполь, Италия). Бронзовый медалист первенства Европы среди юниоров (1972, Ленинград, СССР).

Начав заниматься самбо в 14 лет, Геннадий несколько раз подряд выигрывал первенство страны, а затем, «переквалифицировавшись» в дзюдоиста, в 17-летнем возрасте стал победителем юношеского первенства Европы. На своем первом взрослом чемпионате Советского Союза в Киеве (1973 год) Ившин выиграл серебро, на следующий год завоевал золотую медаль. В 1972 году был запасным на Олимпиаде в Мюнхене. А на следующие Игры в Монреале не попал. В Канаде золотую медаль завоевал кубинец Эктор Родригес, которого челябинец несколько раз выигрывал. В 1996-м Геннадий Ившин занял второе место на Всероссийском турнире на призы Хариса Юсупова, выполнив в возрасте 43 лет норматив мастера спорта России.

Виктор Бетанов — победитель первенства Европы среди юниоров (1973, Остенде, Бельгия). Родился в Гродно (Белоруссия) в 1954 году. Мастер спорта СССР международного класса.

Самыми большими его достижениями стали золотая медаль на юниорском чемпионате мира в Рио-де-Жанейро (1974) и бронза взрослого чемпионата планеты в Вене (1975). Но больше всего впечатлений у Виктора осталось от соревнований в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Берлине (1973). Запомнилась даже не столько сама победа, сколько атмосфера праздника.

— победитель первенства Европы среди юниоров (1973, Остенде, Бельгия). Родился в 1953 году в Челябинске. Мастер спорта СССР международного класса.

Челябинский легковес был бронзовым призером чемпионата СССР (1978) и международных турниров. В 2004 году Анатолий Семенов стал чемпионом мира среди ветеранов в Австрии.

Григорий Веричев — четырехкратный чемпион Европы (1981, 1985, 1987, 1988), чемпион мира (1987), бронзовый призер Олимпийских игр (1988). Родился в 1957 году. Заслуженный мастер спорта СССР.

Несмотря на многочисленные титулы челябинских дзюдоистов нового поколения, до Григория Веричева им еще далеко. В течение 17 лет он входил в составы юношеской, молодежной и взрослой сборных Советского Союза. Ни с одного старта Веричев не возвращался без медали. В его коллекции более сотни наград, завоеванных на международных стартах, из них 14 добыты на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх. В условиях жесточайшей конкуренции на всесоюзной арене Григорию удалось стать 9-кратным чемпионом Советского Союза.

Гиви Гаургашвили — победитель первенства Европы среди юниоров (1989, Греция). Родился в 1959 году. Мастер спорта СССР международного класса.

Воспитанник заслуженного тренера России Виктора Мосейчука считался одним из самых перспективных отечественных полутяжеловесов. Он был серебряным призером чемпионата Европы (Прага) и спартакиады народов СССР (Минск) 1991 года, победителем открытого чемпионата СНГ 1992 года (Рязань) и чемпионата России — 92 (Балаково). Все надежды перечеркнула трагическая гибель Г. Гаургашвили.

Светлана Гундаренко — двукратная чемпионка Европы (1992, 1994). Родилась в 1969 году в Челябинске. Заслуженный мастер спорта России.

Первая россиянка, ставшая чемпионкой Европы по дзюдо. Воспитанница ЗТР Бориса Шунькина была самой колоритной спортсменкой России и одной из самых титулованных. Она — бронзовая медалистка чемпионата мира (1993), многократная чемпионка СССР и России, участница Олимпийских игр в Барселоне-92 и Атланте-96.

Дмитрий Морозов — двукратный чемпион Европы среди юниоров (1993, 1994). Родился в 1974 году. Мастер спорта России международного класса. Бронзовый призер чемпионата Европы (1998).

Участник Олимпийских игр — 2000 Дмитрий Морозов был бронзовым медалистом первенства мира среди юниоров (1994) и чемпионата Европы-98, победителем (в команде) и серебряным (в личном первенстве) призером Всемирной универсиады — 2001 в Китае, серебряным (в команде) и бронзовым (в личном первенстве) медалистом Всемирной универсиады 1995 года в Японии. Он — чемпион России (1999), бронзовый медалист чемпионатов России 1997, 1998 и 2001 годов.

Юрий Степкин — чемпион Европы (2000). Родился в 1971 году. Заслуженный мастер спорта России.

2000-й год стал самым счастливым в карьере Юрия Степкина. После победы на чемпионате Европы в Польше Юрий выиграл бронзу на Олимпийских играх в Австралии (2000). Степкин является рекордсменом среди южноуральцев по числу золотых медалей чемпионатов России (6).

Иван Першин — чемпион Европы (2006). Родился в 1980 году. Мастер спорта России международного класса.

Иван Першин добился высот в спорте благодаря трудолюбию и сильному характеру. Ученик Вячеслава Шишкина стал бронзовым призером чемпионата мира (2007) и был очень близок к олимпийской бронзе Пекина.

— олимпийский чемпион 2012 года, чемпион Европы среди молодежи (2008). Родился в 1986 году. Заслуженный мастер спорта.

Подопечный заслуженного тренера России А. Миллера в 2009 году стал бронзовым призером чемпионата мира. Он — двукратный чемпион России среди спортсменов не старше 23 лет.

Кирилл Денисов — призер восьми чемпионатов мира, двукратный чемпион Европы, участник двух Олимпийских игр — 2012 и 2016 года. Кирилл Денисов официально завершит карьеру в январе 2021 года. При этом детская спортивная школа «Ичибан» по дзюдо, открытая им в Челябинске, с отъездом именитого спортсмена продолжит свою работу.

Кирилл Денисов родился 25 января 1988 года в Трехгорном. С 2006 года выступал за сборную России. Первые престижные трофеи во взрослом спорте завоевал в 2009 году, тогда спортсмену был 21 год. Тогда он принес в копилку Челябинской области серебро чемпионата мира в Роттердаме и золото престижного турнира «Большой шлем» в Рио-де-Жанейро.

За свою карьеру Кирилл Денисов шесть раз поднимался на высшую ступень пьедестала почета на турнирах Мировой серии, в списке его достижений — пять медалей чемпионатов мира, четыре — чемпионатов Европы (из них две — золотые) и победа на первых в истории Европейских играх в Баку.

Авторы: Степан Тимощук, Виталий Визаулин