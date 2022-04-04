Два южноуральских сноубордиста выиграли Кубок России в слаломных дисциплинах

На трассах в «Солнечной долине» золото завоевали Степан Наумов и Ярослав Степанко

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Миассе две золотые медали Кубка России в параллельных дисциплинах сноуборда завоевали южноуральские спортсмены — Степан Наумов и Ярослав Степанко. Эти соревнования закрывали спортивный сезон сноубордистов, сообщает Федерация сноуборда России.

Состязания среди мужчин и женщин прошли в двух дисциплинах сноуборда — параллельном слаломе и слаломе-гиганте. В первом виде лучший результат показал Степан Наумов из Миасса, во втором — Ярослав Степанко из Златоуста.

«Старты прошли в обычном режиме, все боролись, все старались и показали достойные результаты. Погодные условия были не самые лучшие, но мы умеем работать с тем, что есть. Главное, что трасса была хорошо подготовлена», — отметил по окончании Кубка России Ярослав Степанко.

Добавим, что в эти же дни на ГЛК «Солнечная долина» проходил чемпионат России в других дисциплинах сноуборда — слоупстайле и биг-эйре. В них приняли участие более 70 спортсменов, а лучший результат в обоих видах программы показал южноуралец Илья Баскаков.