Два челябинских спортсмена выступят на Олимпийских играх — 2022 в турнире по керлингу

В состав российской команды вошли Сергей Глухов и Дмитрий Миронов

Федерация керлинга России объявила состав команды на Олимпийские игры — 2022. В него вошли два челябинских спортсмена — Сергей Глухов и Дмитрий Миронов. Российская мужская команда завоевала олимпийские лицензии благодаря успешному выступлению на чемпионате мира, где наша сборная заняла четвертое место, сообщает Федерация керлинга России.

На предстоящем олимпийском турнире выступят десять сильнейших сборных. Главный тренер мужской сборной России по керлингу Юрий Шулико принял решение доверить выступить в Пекине составу, который проявил себя на последнем чемпионате мира, где российская команда преподнесла сюрприз, заняв итоговое четвертое место.

Таким образом, в составе олимпийской сборной России на ОИ-2022 выступят Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

«Все девять команд на олимпийском турнире высокого уровня. Канада, Швеция и Великобритания традиционно сильны в керлинге. Они не первый год показывают стабильно хорошие результаты. Но и нашу сборную не стоит сбрасывать со счетов. Последний чемпионат мира показал, что мы можем играть с абсолютно любой командой и побеждать», — сообщил Сергей Глухов в интервью корреспонденту Валерию Скрябину из Sport24.

Напомним, что зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Накануне был объявлен состав конькобежной сборной России. В него вошли две челябинские спортсменки — Ольга Фаткулина и Анастасия Григорьева. Ранее стало известно, что выступит в Пекине в состязаниях по шорт-треку Екатерина Ефременкова.