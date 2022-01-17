Две челябинские конькобежки выступят на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

В заявку олимпийской сборной России попали Ольга Фаткулина и Анастасия Григорьева

Сегодня, 17 января, стал известен окончательный состав сборной России по конькобежному спорту на зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине. В заявку команды попали две челябинские спортсменки — Ольга Фаткулина и Анастасия Григорьева, сообщает Союз конькобежцев России.

Сегодня в Москве состоялась предолимпийская пресс-конференция, на которой исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева объявила состав команды на ОИ-2022. В него вошли 16 спортсменов, в том числе две челябинки — Ольга Фаткулина и Анастасия Григорьева.

Сборная России по конькобежному спорту на ОИ-2022 в Пекине:

Мужчины: Павел Кулижников, Артем Арефьев, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Руслан Захаров, Александр Румянцев, Даниил Алдошкин и Сергей Трофимов.

Женщины: Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова, Наталья Воронина, Елена Сохрякова и Анастасия Григорьева.

Говоря о медальных планах на Игры-2022 Варвара Барышева сообщила, что наша команда конькобежцев может рассчитывать на четыре медали различного достоинства.

«Мы вынуждены были скорректировать наши медальные планы после того, как выбыл Денис Юсков. Теперь рассчитываем на четыре награды: 1 золото, 1 серебро и 2 бронзы. Ожидаем, что наша команда по шорт-треку завоюет три награды, полный комплект», — цитирует Варвару Барышеву агентство «Р-Спорт».

Напомним, что 12 января был утвержден состав олимпийской сборной России по шорт-треку. В состав команды была включена челябинка Екатерина Ефременкова. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. В конькобежном спорте будут разыгрываться 14 комплектов медалей.