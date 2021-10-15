Директор челябинского МБУ «Спортивный город» уволился по собственному желанию

Эркин Маматов покинул пост после обысков в учреждении

Сегодня, 15 октября, написал заявление об увольнении по собственному желанию директор МБУ «Спортивный город» Эркин Маматов. С понедельника, 18 октября, организацию возглавит его заместитель Денис Воробьев. Информацию об этом подтвердили в администрации города Челябинска.

Напомним, что 30 сентября в бюджетном учреждении «Спортивный город» силовики организовали проверку документов. При этом начальник организации в это время находился в отпуске.

По информации ИА «Первое областное», по результатам следственных мероприятий уголовных дел пока не возбуждено, нет никакого процессуального статуса. Тем не менее Эркин Маматов, обсудив с руководителем управления по ФКСиТ Челябинска Максимом Клещевниковым, принял решение уволиться по собственному желанию.

«Действительно, у нас состоялся с ним разговор. Его заявление принято, сегодня последний день работы Эркина Маматова на посту директора МБУ „Спортивный город“. С понедельника приступит к обязанностям руководителя учреждение его заместитель Денис Воробьев», — подтвердил в телефонном разговоре корреспонденту ИА «Первое областное» начальник Управления по ФКСиТ администрации города Челябинска Максим Клещевников.

Напомним, что МБУ «Спортивный город» работает с 2011 года. Оно занимается организацией бесплатных тренировок во всех районах Челябинска, работает с хоккейными площадками и готовит спортивные массовые мероприятия.