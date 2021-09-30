В Челябинске силовики провели проверку в МБУ «Спортивный город»

Мэрия готова оказать содействие правоохранителям

Сегодня, 30 сентября, в бюджетном учреждении «Спортивный город» силовики организовали проверку документов. Информацию об этом ИА «Первое областное» подтвердили в пресс-службе мэрии.

Напомним, учреждение работает с 2011 года и занимается организацией бесплатных тренировок во всех районах Челябинска, работает с хоккейными площадками и готовит спортивные массовые мероприятия.

Сегодня в учреждение нагрянули силовики для проверки документации.

«Со стороны администрации будет оказано содействие правоохранительным органам», — сообщили в мэрии.

МБУ «Спортивный город» возглавляет Эркин Маматов. По данным источника ИА «Первое областное», проверка проходит именно в его кабинете.