«Динамо-Уралочка» из Златоуста попала в «группу смерти» во втором раунде ватерпольной Евролиги

Южноуральский клуб сыграет с соперниками из Италии, Венгрии и Греции

Международная федерация водных видов спорта (LEN) провела жеребьевку второго раунда Евролиги среди женских команд. Ватерполистки златоустовского клуба «Динамо-Уралочка» попали в «группу смерти», в которой выступят с сильными соперниками — «Орризонте» (Италия), «Вулиагмени» (Греция) и «УВСЕ» (Венгрия), сообщается на сайте Федерации водного поло России.

Накануне стали известны 12 команд, успешно преодолевшие квалификационный раунд женской ватерпольной Евролиги, — по 3 победителя из 4 групп вышли в следующий раунд. В их числе оказался и златоустовский клуб «Динамо-Уралочка», одержавший четыре победы в четырех матчах.

Во втором раунде соревнований к 12 командам добавились три призера минувшего розыгрыша Евролиги: «Олимпиакос» (Греция), «Дунайварош» и «УВСЕ» (оба — Венгрия), а также победитель LEN Trorhy — «Кинеф-Сургутнефтегаз» из России. Таким образом, 16 команд были разбиты на 4 группы по 4 коллектива в каждой. По два лучших клуба из группы выйдут в плей-офф соревнований.

Слепой жребий был неблагосклонен к ватерполисткам «Динамо-Уралочки». Ей достались очень сложные соперники. Среди них — неоднократный обладатель Кубка европейских чемпионов итальянский «Экип Орризонте», греческий «Вулиагмени» и действующий бронзовый призер Евролиги — венгерский «УВСЕ». К слову, именно этому сопернику златоустовская команда уступила в матче за третье место в предыдущем розыгрыше турнира.

Матчи группового этапа пройдут с 10 по 12 декабря в Будапеште (Венгрия). Напомним, что за всю историю женских клубных европейских турниров лишь два российских клуба завоевывали трофей — в 1997 и 1999 годах «СКИФ-ЦСП Измайлово» из Москвы, а также в 2017 и 2018 годах — «Кинеф-Сургутнефтегаз» из Ленинградской области.