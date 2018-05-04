/ Актер Владислав Демин встретится на челябинском ринге с чемпионом Африки

Бой профессионалов пройдет в супертяжелом весе.

Челябинская арена «Трактор» готовится принять финал национального первенства лиги «REM-93». Профессиональные бои пройдут после чемпионата России по ММА 2018 года. Организаторы приоткрыли завесу тайны и представили участников боев. Топовой встречей станет встреча российского актера и африканского кикбоксера по прозвищу «камерунский лев».

Изюминкой турнира станет «звездный» бой с участием Владислава Демина. Актер театра и кино проведет бой в супертяжелом весе против чемпиона Африки по K-1 2014 года, финалистом чемпионата Азии по кикбоксингу 2015 года Кристиана Вуапи из Камеруна. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы турнира.

Напомним, Чемпионат России по ММА пройдет в Челябинске 12 и 13 мая. За звание чемпионов в 8 весовых категориях будут бороться более 150 спортсменов. Специальными гостями турнира станут президент Союза ММА России Федор Емельяненко и Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.