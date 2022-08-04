В Екатеринбурге в ближайшие выходные, 6 и 7 августа, состоится Кубок Урала по баскетболу 3×3, организацию которого взяли на себя три региональные федерации. В турнире примут участие команды из Свердловской и Челябинской областей, а также Пермского края, сообщает Федерация баскетбола Челябинской области.
Соревнования пройдут на площадке атриума ТРЦ «ВЕЕР Молл». Призовой фонд турнира составит 50 тысяч рублей у мужчин и 20 тысяч рублей у женщин. Уже известен состав участников, среди них и четыре южноуральские команды. В мужском турнире заявлены «Курчатов» (Челябинск), «Уралец» (Златоуст), «ОСК-ММК» (Магнитогорск), в женском — «Позитив» (Челябинск).
Начало соревнований в 11:00, вход свободный. Расписание матчей, трансляции будут доступны в аккаунтах организаторов.
Полный список команд-участников:
Мужские команды
1. «Курчатов» (Челябинск).
2. «Уралец» (Златоуст).
3. «ОСК-ММК» (Магнитогорск).
4. «Stella Про» (Екатеринбург).
5. «Stella Тим» (Екатеринбург).
6. Bionord (Пермь).
7. «ПАРМА-М» (Пермь).
8. «Автодор» (Пермь).
9. «Хелитаб» (Тюмень).
10. «Руна» (Москва).
Женские команды:
1. «Сима Ленд» (Екатеринбург).
2. «Позитив» (Челябинск).
3. «ПАРМА-КОР» (Пермь).
Напомним, что в мае этого года в Челябинске на высоком организационном уровне прошел чемпионат России по баскетболу 3×3. В нем приняла участие команда из Златоуста «Уралец». По окончании турнира региональной федерацией баскетбола было принято решение о создании профессиональной команды по баскетболу 3×3. Ее дебют состоялся на турнире Ural Volga League в июле этого года. Клуб «Курчатов», в основу которого вошли игроки «Челбаскета», занял на соревнованиях четвертое место.