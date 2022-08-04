Четыре южноуральские команды сыграют на Кубке Урала по баскетболу 3×3

Турнир с призовым фондом 70 тысяч рублей пройдет в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в ближайшие выходные, 6 и 7 августа, состоится Кубок Урала по баскетболу 3×3, организацию которого взяли на себя три региональные федерации. В турнире примут участие команды из Свердловской и Челябинской областей, а также Пермского края, сообщает Федерация баскетбола Челябинской области.

Соревнования пройдут на площадке атриума ТРЦ «ВЕЕР Молл». Призовой фонд турнира составит 50 тысяч рублей у мужчин и 20 тысяч рублей у женщин. Уже известен состав участников, среди них и четыре южноуральские команды. В мужском турнире заявлены «Курчатов» (Челябинск), «Уралец» (Златоуст), «ОСК-ММК» (Магнитогорск), в женском — «Позитив» (Челябинск).

Начало соревнований в 11:00, вход свободный. Расписание матчей, трансляции будут доступны в аккаунтах организаторов.

Полный список команд-участников:

Мужские команды

1. «Курчатов» (Челябинск).

2. «Уралец» (Златоуст).

3. «ОСК-ММК» (Магнитогорск).

4. «Stella Про» (Екатеринбург).

5. «Stella Тим» (Екатеринбург).

6. Bionord (Пермь).

7. «ПАРМА-М» (Пермь).

8. «Автодор» (Пермь).

9. «Хелитаб» (Тюмень).

10. «Руна» (Москва).

Женские команды:

1. «Сима Ленд» (Екатеринбург).

2. «Позитив» (Челябинск).

3. «ПАРМА-КОР» (Пермь).

Напомним, что в мае этого года в Челябинске на высоком организационном уровне прошел чемпионат России по баскетболу 3×3. В нем приняла участие команда из Златоуста «Уралец». По окончании турнира региональной федерацией баскетбола было принято решение о создании профессиональной команды по баскетболу 3×3. Ее дебют состоялся на турнире Ural Volga League в июле этого года. Клуб «Курчатов», в основу которого вошли игроки «Челбаскета», занял на соревнованиях четвертое место.