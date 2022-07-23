Сегодня, 23 июля, челябинская команда по баскетболу 3×3 «Курчатов» дебютировала на первых в своей истории межрегиональных соревнованиях. В Екатеринбурге команда выступила на турнире Ural Volga League и смогла занять четвертое место, сообщает Федерация баскетбола Челябинской области.
На одном из этапов Кубка России выступили команды, которые входят в топ-20 по баскетболу 3×3. «Курчатов» достойно показал себя на соревнованиях и занял 4 место, по рейтингу РФБ. Ural Volga League 3×3 — лига, которая объединяет и выявляет сильнейшие команды в Урало-Поволжском регионе. Отметим, что соревнования пройдут еще в двух городах Тюмени (30 июля) и Казани (13 августа).
После проведения финала чемпионата России по баскетболу 3×3 в Челябинске было принято решение о создании новой баскетбольной команды по стритболу. В составе челябинской команды на турнире выступили: играющий главный тренер Василий Гладышев, Андрей Егоров, Дмитрий Курныков и Алексей Смолин.
Напомним, что недавно в Челябинске прошел чемпионат России по баскетболу 3×3. В материале ИА «Первое областное» объясняем, как «лучшая игра с мячом» завоевала авторитет и популярность у южноуральцев.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес