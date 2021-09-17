Чемпион Паралимпийских игр Дмитрий Черняев принял участие в голосовании на выборах в Госдуму

Спортсмен с инвалидностью предпочел самостоятельно явиться на избирательный участок

Челябинский спортсмен, завоевавший золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио, сделал свой выбор, приняв участие в голосовании на выборах депутатов в Госдуму. Несмотря на то что сотрудники избирательной комиссии готовы были приехать к атлету на дом, Дмитрий Черняев предпочел, как и ранее, самостоятельно прибыть на участок, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Я привык к такой самостоятельности с раннего детства и предпочитаю все делать сам, не доставляя каких-либо неудобств окружающим. И в голосованиях регулярно принимаю участие. Считаю, что это гражданский долг каждого гражданина РФ», — сообщил Дмитрий Черняев корреспонденту ИА «Первое областное».

Спортсмен признался, что даже сомнений не было относительно того, явиться на избирательный участок или нет. Особенно после того, как удалось добиться наивысшего результата в карьере, став чемпионом Паралимпийских игр. По словам Дмитрия, после такого успеха он тем более должен служить примером для своих коллег, друзей, соседей и других людей, которые по каким-либо причинам не всегда выражают свою гражданскую позицию.

Напомним, в течение трех дней, 17–19 сентября, жители Челябинской области голосуют за кандидатов в депутаты Госдумы. О том, как организовано голосование на участках и на дому, ранее ИА «Первое областное» рассказал председатель облизбиркома Сергей Обертас.