Сергей Обертас: «Голосовать будем без занавесок!»

Председатель избиркома Челябинской области накануне выборов в Госдуму дал южноуральцам последние инструкции

До начала голосования за депутатов Госдумы осталось десять дней. В СМИ кипят баталии между кандидатами, на улицах пестро от билбордов, и на каждом шагу можно наткнуться на агитаторов той или иной партии. Как и за кого ставить галочки в бюллетенях — каждый решает сам, главное — сделать это по правилам и безопасно для самого себя. О том, как будет организовано самые длинное в новейшей истории голосование, Первому областному информагентству рассказал председатель избиркома Челябинской области Сергей Обертас.



— Сергей Владимирович, впервые мы будем выбирать депутатов не один день, а в течение трех суток. Тем не менее Единым днем голосования объявлено только 19 сентября. Разве это не повод подвергнуть сомнению результаты выборов?

— Тут действительно есть юридический нюанс. В указе президента России должна быть указана конкретная дата, третье воскресенье сентября 2021 года, то есть 19-е число. Уже потом Центризбирком внес свои поправки, расширив временной промежуток для голосования. Так что можно быть спокойным, голоса, отданные 17 и 18 сентября, будут учтены, а результаты выборов — законны. впрочем, напомню, в прошлом году страна голосовала, пусть не за людей, а за поправки в Конституцию целую неделю, так что прецеденты есть.

— Вообще трехдневное голосование — это из-за коронавируса? Или все-таки для повышения явки? На прошлых выборах в Госдуму она не поражала воображение.

— Голосовать или нет — каждый решает сам. Я, разумеется, призываю всех граждан прийти через десять дней на избирательные участки или воспользоваться возможностью проголосовать на дому. Но время сейчас действительно тяжелое. Трехдневное голосование должно уменьшить потоки людей, одномоментно находящихся на участках, снизить опасность заражения. И три дня, и другие нововведения призваны именно обеспечить безопасность.





— Вот о мерах безопасности хочется узнать поподробнее.

— Велосипед мы изобретать не стали, все за последние полтора года должно уже быть привычно гражданам. Вот вы приходите на избирательный участок. Сначала термометрия, то есть вам измерят температуру. Потом предложат обработать руки антисептиком, вытереть ноги о бактерицидный коврик. Вместе с бюллетенями — их у нас минимум два, со списком партий и с кандидатами-одномандатниками, — в запечатанном пакете избирателю передадут маску, перчатки, одноразовую ручку. Гражданский долг можно будет исполнить в укромном месте, то есть в кабинке для голосования. Только на этот раз она будет без занавесок, чтобы внутри не застаивался воздух. Вообще помещения для голосования будут регулярно проветривать, обрабатывать контактные поверхности, то есть делать все, чтобы свести риск заражения к минимуму.

— А как будет проходить голосование на дому?

— Здесь тоже все предусмотрено. Если вы болеете, ухаживаете за родственниками, детьми, словом, не можете явиться на избирательный участок, то для начала стоит предупредить об этом свою УИК — участковую избирательную комиссию. Телефоны есть в интернете, можно передать просьбу через родственников или волонтеров. В назначенное время к вам придут члены избирательной комиссии с правом принимать решение, наблюдатели. Но контактировать с ними не придется.

— Под дверь будут бюллетени подсовывать?

— Ну, не настолько все плохо. Дверную ручку обработают антисептиком, паспорт гражданина в руки брать не будут, посмотрят с социальной дистанции. На дверную ручку повесят все тот же запечатанный пакет — маска, перчатки, ручка, бюллетени. Заполнив бюллетени, гражданин опустит их в переносной ящик для голосования, ему даже не придется впускать чужих людей в дом. Ну а в будущем, надеюсь, Челябинская область войдет в число регионов, где возможно онлайн-голосование. Сейчас такой эксперимент проводится в нескольких субъектах Федерации, мы к нему тоже морально готовы. Интернет угрозу коронавируса вообще сведет на нет.

— Много говорят еще о системе «Мобильный избиратель».

— Я сам ею постоянно пользуюсь, мне так удобнее. Да, мы, то есть избиратели, имеем право проголосовать по месту нахождения, а не по прописке. Таких «кочевых» людей у нас на самом деле много: студенты-иногородники, военные, вахтовики, командированные. По последним данным, в Челябинской области уже около 24 тысяч человек подали заявления о голосовании не на «родном», а на ближайшем участке. И остальные могут это сделать, достаточно обратиться в ближайший УИК до 13 сентября. Ну а дальше все точно также: приходите на выбранный участок, измеряете температуру и так далее.

— С биологической опасностью разобрались. Но есть еще опасность, так сказать, политическая: то же голосование на дому в прошлом не раз становилось поводом для обвинения членов избиркома во вбросах, подсчет голосов у оппозиционных партий тоже традиционно вызывает сомнения.

— Тут технология отработана. Во-первых, насчет вбросов. Сейчас идет изготовление бюллетеней для голосования. Их, как я говорил, каждому избирателю выдадут две штуки. Всего будет изготовлено 5,205 миллиона бланков, плюс еще 84 тысячи — для довыборов в ЗСО Челябинской области, по Курчатовскому округу № 13. Процесс изготовления постоянно контролируется. Когда весь тираж будет готов, форму для печати бюллетеней публично уничтожат. То есть сделать лишние бумаги будет невозможно.

Теперь сам ход голосования. Я уже не раз говорил и повторяю: сомневающиеся участники выборов могут зарегистрировать, ввести в избирательные комиссии на правах членов с совещательным голосом, своих наблюдателей. Есть общественные наблюдатели, Общественная палата области подготовила их больше четырех тысяч человек, минимум по два общественника будут на каждом участке. Есть системы видеонаблюдения и видеофиксации.





— А в чем разница?

— Примерно половину участков Ростелеком по условиям госконтракта с ЦИК оборудовал видеокамерами. Участков половина, но к ним приписаны порядка 80 процентов избирателей. Все территориальные избирательные комиссии также оснащены видеокамерами. Помещения остальных участков, например в сельской местности, мы уже за счет своих возможностей, плюс с помощью муниципалитетов, оборудуем средствами видеофиксации. Это видеорегистраторы, камеры ноутбуков, другое оборудование. Вся информация с этих технических средств будет аккумулирована в одном месте, при необходимости ее можно будет поднять.

— Процесс подсчета голосов тоже будет фиксироваться?

— Обязательно. За самые крупные участки, к которым приписано по несколько тысяч человек, я вообще спокоен: в Челябинске, в Златоусте, в Коркино 229 участков оборудованы КОИБами — комплексами обработки бюллетеней. Их конструкция исключает возможность вброса или искажения результатов. Все надежно и безопасно. И быстро, что немаловажно: я рассчитываю, что на участках с КОИБами подсчет голосов будет завершен еще до наступления 20 сентября. Быстрее будет только в совсем уж малолюдных точках — у нас ведь есть, например, участок, где зарегистрировано всего 76 граждан. И опять-таки подсчет голосов тоже будет контролироваться наблюдателями, будет освещаться аккредитованными СМИ. Так что каких-то искажений я совершенно не опасаюсь.