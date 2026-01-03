Чем поразили лучшие спортсменки Челябинской области в 2025 году

Рейтинг топ-10 наших девушек, которые покорили не только своей красотой, но и достижениями

Красота, талант и сила — челябинские спортсменки в прошедшем году стали символом успеха. Их победы на престижных стартах — это серьезная заявка на лидерство в спорте всего региона. Вспоминаем десять главных героинь 2025-го и с оптимизмом смотрим вперед, ожидая новых свершений в 2026-м.

10. Кристина Ильина (велоспорт)

Копейская велогонщица продолжила собирать награды с различных всероссийских соревнований по маунтинбайку. В этом году ей удалось вернуть титул сильнейшей в стране, завоевав золото на чемпионате России в дисциплине «кросс-кантри».

Кроме того, Кристина Ильина выиграла несколько этапов Кубка страны. Спортсменка из копейской СШОР-2 по велоспорту является одним из лидеров сборной России по маунтинбайку.

9. Алена Плечева (лыжные гонки)

Совершила удивительный скачок в своих результатах, ворвавшись в обойму лучших лыжниц страны. А ведь в этом виде спорта успехи у наших земляков весьма скромны. Алена Плечева здорово начала год, завоевав три медали на Российско-Китайских играх в Южно-Сахалинске.

Но главную сенсацию она преподнесла в Тюмени, когда выиграла второй этап Кубка России! Спортсменка из Златоуста пришла к финишу первой в масс-старте. Запомните это имя! Ей всего 19 лет и вся карьера впереди!

8. Кристина Новицкая (тяжелая атлетика)

Миниатюрная и симпатичная спортсменка в очередной раз подтвердила, что в сборной России она является лидером в весовой категории до 55 кг. В этом году снова выиграла национальный чемпионат, порадовала победами на других всероссийских турнирах. Ждем ее появления на международных соревнованиях.

7. Ева Огнивова (дзюдо)

В 2025 году челябинская дзюдоистка собрала целую авоську наград с соревнований различного ранга. Среди самых значимых — победа на Кубке Европы и первенстве России. А еще в ее активе бронзовые медали на первенствах Европы и мира. Согласитесь, богатый урожай наград для того, чтобы считать год успешным.

Но главное даже не в этом. Ева Огнивова — очень целеустремленная и амбициозная спортсменка. Она «болеет» своим делом, трудится до седьмого пота на тренировках. А это значит, что мы о ее успехах еще не раз услышим, у нее есть все шансы на то, чтобы стать звездой мирового дзюдо.

6. Александра Глазкова (фристайл)

В женской сборной России по фристайлу спортсменка из Миасса является безусловным лидером в прыжковых дисциплинах — хаф-пайпе, слоуп-стайле и биг-эйре. Александра Глазкова в минувшем сезоне еще больше упрочила свои позиции в национальной команде — выиграла несколько этапов Кубка страны, завоевала титул чемпионки России.

5. Валерия Галяева (теннис)

Восходящая звездочка челябинского и российского тенниса провела продуктивный и насыщенный событиями год. Валерия Галяева получила хорошую соревновательную практику, регулярно участвуя в этапах российского про-тура и международных турнирах.

При этом, наша землячка успешно выступает как в одиночном, так и парном разрядах (как правило, с москвичкой Дарьей Беляевой). Среди наиболее значимых побед — «золотой дубль» на международном турнире в Армении.

4. Мария Гудошникова (конькобежный спорт)

Челябинская спортсменка хорошо начала этот год, провела летние каникулы, а осенью начала штурмовать первую ступеньку пьедестала на всех всероссийских стартах. Ее старания и работа на тренировках на прошли даром. Под занавес года она одержала сенсационную победу на чемпионате России на отдельных дистанциях. В Коломне Мария Гудошникова впервые в своей карьере завоевала золото национального чемпионата, выиграв забег на дистанции 500 метров, а еще обновила свой личный рекорд.

Кстати, на этом старте она завоевала еще две медали — золото и серебро в командных гонках. Похоже, у нас подрастает еще одна сильная и хорошая спортсменка на смену Ольге Фаткулиной. Наша прима конькобежного спорта готовится завершать свою карьеру.

3. Сабина Гилязова (дзюдо)

В очередной раз доказала, что в сборной России она безусловный лидер в категории до 48 кг. Миниатюрная спортсменка выиграла национальный чемпионат, а главное — успешно выступала в течение всего календарного года на международных соревнованиях. Жаль, но она остановилась в шаге от пьедестала почета на чемпионате мира.

Зато стабильные и хорошие выступления позволили спортсменке занять третье место в мировом рейтинге по итогам 2025 года в своей весовой категории. И это очень круто! Теперь надо закрепить успех в следующем году и постараться выиграть серьезный титул.

2. Маргарита Близнякова (тхэквондо)

В олимпийском тхэквондо в весовой категории до 57 кг безусловным лидером на протяжении многих лет была Татьяна Минина. Наша челябинская спортсменка в этом году стала мамой и приняла решение завершить карьеру. Этой ситуацией в полной мере воспользовалась другая наша спортсменка Маргарита Близнякова.

Она провела этот год блестяще: выиграла международный турнир в Болгарии, завоевала золото на чемпионате России, а «вишенкой на торте» стала ее крутая победа на чемпионате Европы. На кортах в Швейцарии она выиграла четыре поединка и поднялась на высшую ступень пьедестала почета. Молодец!

1. Таисия Киреева (самбо)

И вот она, наша лучшая спортсменка по итогам 2025 года. Разумеется, на наш субъективный взгляд. Почему остановили свой выбор на этой замечательной самбистке? Все просто: у нее получился суперуспешный год, в котором Таисия Киреева сначала выиграла чемпионат России, затем выиграла ведомственный турнир, закрепила успех на Кубке мира в Армении, а завершила сезон блистательной победой на чемпионате мира в Бишкеке.

В столице Кыргызстана челябинская спортсменка провела четыре победных поединка. А по возвращении призналась, что золото чемпионата мира — мечта и цель, к которым она стремилась на протяжении всей своей карьеры. Браво, Таисия!

P. S. Эта подборка — наш взгляд на главных спортивных героинь Челябинской области в прошедшем году. Мы отдаем себе отчет, что в таком списке всегда есть место для споров: кто-то остался за его рамками, а чьи-то заслуги, возможно, мы не учли в полной мере. Сожалеем об этом и преклоняемся перед трудом каждой спортсменки. Главное — чтобы этот год дал мощный импульс для движения вперед. Встречаем 2026-й с верой в новые высоты и громкие победы для всех!

Фото: Виталий Визаулин и Олег Каргаполов (ИА «Первое областное»), а также пресс-служба Федерации лыжных гонок России, Всероссийской федерации самбо, Федерации дзюдо России, Союза тхэквондо России.

Коллаж: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

