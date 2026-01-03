Чем удивили лучшие спортсмены Челябинской области в 2025 году

Топ-10 наших земляков, которые лучше других проявили себя на соревнованиях

В 2025 году спортсмены Челябинской области завоевали более 4000 медалей на всероссийских и международных соревнованиях. Кто из наших земляков удивил нас больше всего? Чьи победы заставили говорить о Челябинской области как о кузнице чемпионов? Мы отобрали десять имен, чьи достижения стали не просто личным успехом, а важным шагом в популяризации всего региона. Ждем от наших земляков не менее ярких побед в наступившем 2026-м году.

10. Ярослав Ремизов (шахматы)

В шахматах у нас есть безусловный лидер и человек, о котором мы писали больше всего в 2025 году. Челябинец Ярослав Ремизов приучил нас к призовым местам на этапах Кубка России, других важных всероссийских турнирах.

Начал он год с победы в Кубке страны, а завершил триумфом и золотом на чемпионате России в блице. На турнире в Сочи воспитанник СШОР-9 набрал 8 очков из 9 возможных, опередив нескольких гроссмейстеров.

9. Никита Павлов (легкая атлетика)

Молодой легкоатлет из Магнитогорска продолжает укреплять свои позиции в сборной России. Главную свою победу (причем, двойную!) он одержал на первенстве страны среди спортсменов не старше 23 лет. Он выиграл забеги на дистанциях 5000 и 10 000 метров.

Но порадовал он не только победами на «гладких» легкоатлетических дорожках стадионов. Никита Павлов неоднократно выходил на старт различных дистанций в массовых марафонских забегах. А еще с легкостью выиграл Челябинский марафон-2025.

8. Илья Баскаков (сноуборд)

Лидерство миасского сноубордиста в прыжковых дисциплинах сборной России в этом году было неоспоримым. Илья Баскаков продемонстрировал блестящую универсальность, побеждая в трех основных видах: слоуп-стайле, биг-эйре и хаф-пайпе. Его серебро на X-Games подтвердило высочайший мировой уровень, а традиционная гегемония на внутренних чемпионатах лишь подчеркнула его класс.

7. Семен Челмакин (горнолыжный спорт)

Спортсмен из Миасса в 2025 году подтвердил статус одного из трех лучших горнолыжников России в техничных дисциплинах. Спортсмен стабильно показывает высокий результат, последовательно завоевывая медали на этапах Кубка России — эту успешную традицию он начал в прошлом сезоне и уверенно продолжает сейчас, регулярно попадая в тройку призеров в слаломе и гигантском слаломе.

6. Григорий Иванов (прыжки в воду)

В прыжках в воду на Южном Урале не так много спортсменов экстра-класса. Григорий Иванов, вне сомнений, лучший из них. Он уже много лет входит в состав национальной сборной и с каждым годом укрепляет свои позиции в ней.

В этом году наш земляк завоевал серебро и бронзу на Кубке России, а завершил сезон яркой победой на Суперфинале чемпионата страны в Краснодаре. Достойно он выступил и на Кубке мира в Мексике, пробившись в финал.

5. Семен Калистратов (гимнастика спортивная)

Наша восходящая звезда в спортивной гимнастике провел хороший год. Он собрал целую авоську медалей с первенства УрФО, став абсолютным чемпионом соревнований. А еще закрепил успех на первенстве страны в Казани, где завоевал четыре золотых награды.

Ждем от Семена Калистратова не менее ярких выступлений и в 2026 году. У него впереди много работы — переход в новую категорию, а там недалеко и до борьбы за место в составе молодежной сборной России.

4. Даниил Николаев (шорт-трек)

Вообще-то этот спортсмен родился и вырос в Ярославской области, здесь же и сделал себе имя. Однако переезд в Челябинск и тренировки на льду «Уральской молнии» помогли ему перезагрузить карьеру и приумножить свои достижения.

Даниил Николаев успешно выступил на этапах Кубка России, стал призером чемпионата страны. Осталось теперь закрепить успех на международной арене, главное теперь нашему земляку — получить нейтральный статус спортсмена.

3. Василий Мизинов (легкая атлетика)

В спортивной ходьбе наш земляк начал год с победы на командном чемпионате России, установив рекорд страны. Причем, сделал это не на «родной» 20-ке, а на дистанции 35 км. На летнем чемпионате России завоевал серебро на 10 км.

Василий Мизинов ставит перед собой серьезные задачи в 2026 году — дать бой сильным соперникам из Мордовии. А еще порадовать медалями на международной арене.

2. Игорь Омелин (фристайл)

Успешно начал год, не менее ярко его и закончил. Спортсмен из Аши выиграл практически все старты, в которых принимал участие. В дисциплине ски-кросс Игорь Омелин продолжает оставаться безусловным лидером сборной России по фристайлу. А еще является ориентиром для амбициозных и талантливых молодых спортсменов.

«Я полон сил, энергии и мотивации. Да, хотелось бы вернуться на международную арену. Поэтому стараюсь не сбавлять позиций и подтверждать статус лидера на российских соревнованиях», — так сказал Игорь Омелин в одном из интервью. А мы и рады тому, что наш земляк не сбавляет оборотов и продолжает радовать нас победами.

1. Эдмонд Худоян (бокс)

Боксер из Златоуста Эдмонд Худоян подтвердил свое абсолютное лидерство в легком весе на российском ринге. В уходящем году он в шестой раз стал чемпионом страны, а затем завоевал серебряную медаль на мировом первенстве в Дубае.

Его стабильность и высочайший результат заслуживают особого признания — не случайно в 2025 году его победы становились главными спортивными новостями региона чаще других.

P. S. Перед вами — наша версия десятки сильнейших спортсменов Южного Урала по итогам 2025 года. Этот рейтинг, безусловно, субъективен и основан на комплексной оценке: мы учитывали как статус достижений, так и уровень конкуренции в каждом виде спорта. Мы понимаем, что список мог кого-то не включить, а чьи-то победы — не получить должного внимания. Если это так — примите наши извинения! Ваши успехи не менее ценны. Пусть этот год станет новой точкой роста и вдохновением для будущих побед. С наступающим Новым годом! Желаем всем новых высот и свершений.

Фото: Виталий Визаулин, Дмитрий Сопильняк, Олег Каргаполов (все — ИА «Первое областное»), а также пресс-службы Федерации бокса России, Союза конькобежцев России, Федерации водных видов спорта России.

Коллаж: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).