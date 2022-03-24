Челябинцев приглашают на шахматный тематический блиц‑турнир

В нем примут участие международные гроссмейстеры

В челябинском конгресс-отеле «Малахит» 31 марта состоится шахматный тематический блиц-турнир, посвященный памяти гроссмейстера Евгения Свешникова. В нем примут участие приглашенные заслуженные мэтры шахмат, международные гроссмейстеры. Они разыграют челябинский вариант сицилианской защиты, известный в мире как «вариант Свешникова», сообщает региональная федерация шахмат.

Тематический блиц — это турнир с укороченным контролем времени, в котором все шахматные партии имеют одну начальную позицию — челябинский вариант сицилианской защиты. Именно этот вариант острого шахматного дебюта разработал и ввел в практику наш известный земляк Евгений Эллинович Свешников.

В турнире примут участие приглашенные заслуженные мэтры шахмат — международные гроссмейстеры Юрий Балашов, Наум Рашковский, Смбат Лпутян, Рафаэль Ваганян и другие известные шахматисты. Церемония открытия блиц-турнира запланирована на 13:00, в 15:00 пройдут матчи первого тура.

Евгений Свешников родился и вырос в Челябинске, здесь же научился играть в шахматы, одержал первые крупные победы. Евгений Свешников — победитель молодежного чемпионата мира и чемпионата Европы в составе сборной СССР, победитель и призер свыше ста международных турниров. Лауреат народной премии «Светлое прошлое». Наш земляк, известный шахматист ушел из жизни 18 августа 2021 года.