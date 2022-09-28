Челябинская область признала лучшим регионом по уровню развития массового баскетбола

Первый рейтинг регионов был представлен на конференции «Экспо Баскет 2022»

«Изначально рейтинг регионов задумывался как механизм, который позволит оценивать уровень развития баскетбола в разных уголках нашей страны, понимать, в каком регионе на что именно нужно обращать особое внимание, а также ставить конкретные цели, к которым хотим прийти в определенной перспективе. Уже как следствие всей этой системы мы понимаем, кто на каком месте — как в целом, так и по отдельным направлениям»,

— рассказал руководитель Департамента регионального развития РФБ Игорь Каменский.

«Сейчас особенно актуально развитие внутреннего рынка, развитие наших регионов. Мы придаем этому большое значение. Мы рассчитываем на то, что региональное развитие усилит и рейтинг регионов, который мы начали разрабатывать еще в 2021 году. Очень рады, что проделанная работа по рейтингу начала приносить первые плоды. У нас появилось более широкое понимание, началось движение в регионах. Работы впереди еще очень много, но и ожидания очень высокие»,

— отметил Игорь Каменский.