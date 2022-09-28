В разработке рейтинга приняли участие девять департаментов Российской федерации баскетбола (РФБ), с помощью которых был разработан автоматический механизм подсчета и принцип оценки работы регионов в баллах, которые начисляются за определенные показатели.
При составлении рейтинга регионов учитывалась работа региональной федерации и большие блоки по баскетболу 5×5 и 3×3, включающие попадания игроков в сборные команды России, выступление профессиональных команд, участие в первенстве России. Также учитывалось развитие массового баскетбола, проведение крупных баскетбольных мероприятий, развитие судейства и инклюзивный и интерактивный баскетбол.
«Изначально рейтинг регионов задумывался как механизм, который позволит оценивать уровень развития баскетбола в разных уголках нашей страны, понимать, в каком регионе на что именно нужно обращать особое внимание, а также ставить конкретные цели, к которым хотим прийти в определенной перспективе. Уже как следствие всей этой системы мы понимаем, кто на каком месте — как в целом, так и по отдельным направлениям», — рассказал руководитель Департамента регионального развития РФБ Игорь Каменский.
По итогам сезона-2021/22 были определены 10 лучших регионов. Также наградами отметили регионы, которые добились большого прогресса по отдельным направлениям за прошедший сезон. Челябинскую область отметили как регион, внесший весомый вклад в организацию и проведение чемпионата России по баскетболу 3×3.
«Сейчас особенно актуально развитие внутреннего рынка, развитие наших регионов. Мы придаем этому большое значение. Мы рассчитываем на то, что региональное развитие усилит и рейтинг регионов, который мы начали разрабатывать еще в 2021 году. Очень рады, что проделанная работа по рейтингу начала приносить первые плоды. У нас появилось более широкое понимание, началось движение в регионах. Работы впереди еще очень много, но и ожидания очень высокие», — отметил Игорь Каменский.
На данный момент баллы и механизмы подсчета рейтинга остаются внутренней информацией РФБ, однако в перспективе рейтинг может стать и более открытым. После «Экспо Баскета 2022» всем регионам будут направлены отчеты по проделанной работе за прошедший сезон, а также индивидуальные рекомендации по развитию. Рейтинг регионов будет дополняться каждый год и позволит планировать стратегию развития баскетбола как минимум на 5—10 лет вперед.
Напомним, что чемпионат России по баскетболу 3×3, прошедший в Челябинске, позволил сделать немало важных в развитии этого вида спорта в регионе выводов. Корреспондент ИА «Первое областное» объяснял, как «лучшая игра с мячом» завоевала авторитет и популярность у южноуральцев.