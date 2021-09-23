Челябинску доверили провести Финал четырех Кубка молодежной лиги по волейболу

В южноуральской столице определится победитель турнира

Всероссийская федерация волейбола приняла решение доверить Челябинску проведение финальных матчей Кубка молодежной лиги. Во дворце спорта «Метар» с 1 по 3 октября звание сильнейших разыграют четыре коллектива, в том числе «молодежка» челябинского клуба «Динамо-Метар», сообщает пресс-служба клуба.

В Финале четырех в Челябинске сыграют местный «Динамо-Метар», «Тюмень-Прибой», казанский «Динамо-Ак Барс-УОР» и тульская «Тулица-2». Эти команды успешно прошли отборочные соревнования и теперь разыграют звание сильнейших.

В первом полуфинале сыграют «Динамо-Метар» и «Тулица-2», в другом — «Тюмень-Прибой» и «Динамо-Ак Барс-УОР». Победители дуэлей выйдут в финал, по итогам которого определится победитель турнира.

Напомним, что с 12 по 17 сентября в Челябинске проходил полуфинальный этап Кубка молодежной лиги. Наша команда одержала победу во всех пяти матчах и, заняв первое место в группе, добилась права выступить в Финале четырех.