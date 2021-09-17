В Челябинске завершился предварительный этап Кубка молодежной лиги по волейболу. Успешно в турнире выступили хозяева соревнований — молодежная команда «Динамо-Метар». Челябинские спортсменки выиграли все пять матчей и, заняв первое место, вышли в Финал четырех, который пройдет с 1 по 3 октября, сообщает пресс-служба челябинского клуба.
На турнире в Челябинске выступили шесть команд. Однако никто из соперников не смог взять у хозяек соревнований даже сета — все свои поединки волейболистки «Динамо-Метара» выиграли со счетом 3:0. Так, поочередно были биты «Тюмень-Прибой», подмосковное «Заречье-Одинцово», красноярский «Енисей-2» и «Протон» из Саратова.
Сегодня, 17 сентября, южноуральский клуб одержал очередную победу, выиграв в трех сетах у молодежки «Ленинградки» из Санкт-Петербурга (25:16, 25:22, 25:17).
Таким образом, выиграв все свои поединки, челябинки заняли первое место на предварительном этапе и вышли в Финал четырех Кубка молодежной лиги. Он пройдет с 1 по 3 октября, место проведения будет известно позже.
Автор: Степан Тимощук
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