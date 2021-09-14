Челябинский волейбольный клуб «Динамо-Метар» открывает новый сезон

Южноуральская команда стартует на Кубке России

Сегодня, 14 сентября, волейболистки челябинского клуба «Динамо-Метар» официально откроют новый спортивный сезон. В Екатеринбурге подопечные Александра Кошкина выступят на предварительном этапе Кубка России. На групповом этапе для выхода в полуфинал турнира нашей команде необходимо занять одно из первых двух мест, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Метар».

Предварительный этап Кубка России среди женских команд по волейболу пройдет в Екатеринбурге. В местном Дворце игровых видов спорта за выход в полуфинал будут бороться шесть команд.

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область)

«Динамо-Метар» (Челябинск)

«Енисей» (Красноярск)

ВК «Тюмень» (Тюмень)

«Уралочка-2-УрГЭУ» (Екатеринбург)

«Омь» (Омск)

Накануне старта в турнире директор ВК «Динамо-Метар» Виталий Носов дал большое интервью корреспонденту ИА «Первое областное», в котором рассказал об изменениях в команде. Так, в межсезонье челябинский клуб пополнили восемь новых игроков. Вернулись на родину две воспитанницы СШОР «Юность-Метар» — Кристина Лавнова и Мария Самойлова. Кроме того, клуб пополнили Ольга Форналева, Ирина Сорокина, Вита Акимова, Татьяна Щукина, Кристина Белова и Мария Боговская.

Основные надежды руководство клуба в сезоне-2021/2022 возлагает не только на игроков, но и на измененный тренерский штаб. Новым наставником клуба стал Александр Кошкин, известный по работе в «Енисее» и «Сахалине», а также в основной и молодежной сборных России.

В первом матче предварительного этапа Кубка России «Динамо-Метар» встретится с ВК «Тюмень». Для выхода в следующий раунд турнира, который пройдет с 20 по 23 октября, челябинской команде необходимо финишировать на первом или втором месте.

Автор: Степан Тимощук