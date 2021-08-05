Челябинский «Трактор» нанес поражение олимпийской сборной России

Южноуральские хоккеисты одержал «сухую» победу со счетом 4:0

В Сочи продолжается предсезонный турнир Parimatch Sochi Hockey Open. Хоккеисты челябинского «Трактора» одержали вторую победу, обыграв олимпийскую сборную России со счетом 4:0. Авторами заброшенных шайб стали Виталий Абрамов, Лукаш Седлак, Владимир Ткачев и Никита Тертышный.

В первый день турнира челябинцы были сильнее омского «Авангарда» (6:3). Самым результативным игроком той встречи стал Никита Тертышный, в активе которого 3 набранных очка. Получилось ему записать на свой счет заброшенную шайбу и в сегодняшнем матче против олимпийской сборной России. Помимо него отличились Виталий Абрамов, Лукаш Седлак и Владимир Ткачев. Таким образом, благодаря двум победам «Трактор» вышел на первое место предсезонного турнира в Сочи.

Завтра, 6 августа, челябинцы проведут третий матч. Соперниками «черно-белых» станут хоккеисты «Автомобилиста» из Екатеринбурга. Начало матча в 17:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте 1obl.tv и телеканале ОТВ.