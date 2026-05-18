Челябинский «Трактор» начал формировать состав команды на сезон‑2026/2027

Штаб «черно-белых» объявил о подписании контракта с Владиславом Юсуповым

Хоккейный клуб «Трактор» приступил к подписанию контрактов со своими воспитанниками, начав формировать команду на сезон-2026/2027. Накануне соглашение с «черно-белыми» продлил форвард Артемий Низамеев. Сегодня, 18 мая, штаб челябинской команды объявил о подписании контракта с защитником Владиславом Юсуповым, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

Воспитанник челябинского хоккея заключил с «Трактором» двустороннее соглашение на два сезона. Владислав Юсупов, как и Артемий Низамеев, является воспитанником «черно-белых», выступал за все профессиональные команды системы ХК «Трактор». В его активе бронза чемпионата МХЛ-2023/2024 в составе «Белых медведей».

Дебют в КХЛ у Владислава Юсупова состоялся 28 октября 2025 года, а первую заброшенную шайбу в лиге защитник оформил уже 2 ноября. Всего на его счету 3 (1 + 2) очка в 21 матче за «Трактор». Большую часть карьеры хоккеист провел в ВХЛ, выступая за «Челмет». В его активе 30 (7 + 23) баллов в 94 играх.

Вчера, 17 мая, штаб «Трактора» объявил о продлении контракта с Артемием Низамеевым. Соглашение с форвардом рассчитано на один сезон.