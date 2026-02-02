Челябинская тхэквондистка завоевала Кубок на турнире в Эмиратах

Маргарита Близнякова на соревнованиях в Фуджейре провела пять победных поединков

Челябинка Маргарита Близнякова стала победителем престижного международного турнира Fujarah Open, прошедшего в ОАЭ. Воспитанница СШОР «Буревестник» одержала победу в весовой категории до 62 кг, взяв верх над соперницами в пяти поединках, в том числе в финале над спортсменкой из Ирана, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Соревнования класса G2 в Фуджейре собрали сильнейших тхэквондистов мира. Маргарите Близняковой для победы потребовалось провести пять поединков. На пути к вершине пьедестала она одолела спортсменок из Индии, Кот-д’Ивуара, дважды — Узбекистана (в том числе в полуфинале), а в решающем бою взяла верх над представительницей Ирана.

«Поздравляем Маргариту и ее тренера Дмитрия Тарасова, а также все отделение тхэквондо СШОР „Буревестник“ с этим выдающимся результатом! Желаем не останавливаться на достигнутом и новых побед в предстоящих стартах!» — отмечают в СШОР «Буревестник».

Отметим, что успех спортсменки имеет особое значение, так как турнир является рейтинговым и приносит ценные очки для мировой классификации. Кроме того, накануне стало известно, что Международная федерация тхэквондо разрешила россиянам выступать в соревнованиях с национальной символикой — флагом и гимном.