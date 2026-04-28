Челябинский спортсмен завоевал титул чемпиона России в стрельбе из лука

Антон Булаев выиграл конкуренцию у 90 соперников на турнире в Краснодаре

Очередной титул чемпиона России в стрельбе из лука завоевал челябинский спортсмен Антон Булаев. На соревнованиях в Краснодаре он взял золото в дисциплине «блочный лук» — в этой категории за победу боролись 90 участников. Наш Робин Гуд показал лучший результат, выбив 145 очков из 150, сообщает пресс-служба челябинской спортшколы по стрельбе из лука.

Финальный поединок выдался напряженным, но уверенным. Челябинцу противостоял представитель Республики Бурятии Сергей Шенхоров. Антон не дрогнул и продемонстрировал мастерство, достойное чемпиона. Особенно ценно то, что победа далась в сложных погодных условиях. При сильном ветре, который сбивал прицел даже опытным стрелкам, челябинец показал феноменальную точность. Судьи зафиксировали результат 145 очков из 150 возможных. В активе Антона — 10 попаданий в «десятку» и 5 — в «девятку».

«Я рад, что удалось справиться с ветром и сосредоточиться на главном. Это командная работа — спасибо моему наставнику Валерию Васильевичу Чижову, который всегда рядом и верит в меня», — прокомментировал свою победу Антон Булаев.

Чемпионат России по стрельбе из лука. Дисциплина «блочный лук», мужчины:

1. Антон Булаев (Челябинская область).

2. Сергей Шенхоров (Республика Бурятия).

3. Иван Синяев (Москва).

Чемпионат России проходил в Краснодаре с 23 по 27 апреля. Это одно из ключевых событий в мире лучного спорта страны. В этом году организаторы собрали рекордное количество участников — 380 спортсменов почти из всех регионов России. Они боролись за медали в двух дисциплинах — классическом и блочном луке. По результатам соревнований определятся спортсмены, которые представят Россию на ключевых стартах сезона.

Напомним, что ранее в Челябинске открылась первая в регионе муниципальная спортшкола по стрельбе из лука. На ее базе уже функционируют два отделения, в которых будут готовить спортсменов как начального этапа подготовки, так и высшего спортивного мастерства. В одном из них занимаются перспективные сестры-тройняшки. Совсем недавно мы встретились с Сашей, Дашей и Софьей Доенкиными и рассказали о том, как они пришли в этот вид спорта, удивительную историю.