Челябинский легкоатлет завоевал золото всероссийских соревнований в метании копья

Алексей Котлов показал лучший результат среди спортсменов ПОДА

На Всероссийских соревнованиях среди легкоатлетов с поражением опорно-двигательного аппарата в Краснодаре золотую медаль завоевал челябинец Алексей Котлов. Южноуральский спортсмен показал лучший результат в метании копья, отправив снаряд на расстояние 45,54 м, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

Состязания прошли на базе ФОК «Динамо-Кубань» в Краснодаре и собрали более 180 участников из 32 регионов. Среди них победители и призеры Паралимпийских игр, чемпионатов мира и международных соревнований.

Челябинскую область достойно представил мастер спорта международного класса Алексей Котлов. Уроженец Трехгорного успешно выступил на турнире копьеметателей. Воспитанник тренера Анны Бланк показал лучший результат, завоевав золотую медаль. Его результат — 45 метров и 54 сантиметра, что почти на 3 метра дальше ближайшего соперника.

Отметим, что Алексей Котлов ранее успешно выступал в беговых дисциплинах легкой атлетики. Так, он становился чемпионом Европы в беге на 800 метров, призером международных соревнований на дистанции 200 и 400 метров, а также принимал участие в Паралимпийских играх. С недавних пор сосредоточился на дисциплине «метание копья».