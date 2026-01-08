Челябинский легкоатлет Максим Тиряков стал лидером мирового сезона

Он выиграл «Рождественские старты» в Екатеринбурге, показав лучшее время на 600 метров

Успешно стартовали челябинские легкоатлеты в новом году. На «Рождественских стартах» в Екатеринбурге яркую победу в беге на 600 метров одержал Максим Тиряков. Он пробежал по своему личному рекорду (1.17,67) и установил лучший результат сезона в мире в этом виде программы. Отличилась и наша смешанная команда, выигравшая эстафету, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Традиционные всероссийские соревнования «Рождественские старты» по традиции открывают новый сезон для легкоатлетов. Именно здесь зачастую российские спортсмены показывают лучшие результаты мирового сезона, что вполне логично — новый год только-только стартовал, а состязаний высокого уровня еще провели мало.

Так и случилось с челябинским легкоатлетом Максим Тиряковым. Воспитанник СШОР им. Л. Н. Мосеева пробежал по своему личному рекорду на дистанции 600 метров — 1.17,67. Это одновременно стало и лучшим результатом сезона в мире. У нашего земляка золото соревнований. Занимается он под руководством тренера Дмитрия Матюхова.

Легкая атлетика. «Рождественские старты», город Екатеринбург. Мужчины, бег 600 метров:

1. Максим Тиряков (Челябинская область) — 1.17,67.

2. Дмитрий Пасечник (Иркутская область) — 1.18,35.

3. Даниил Некрасов (Липецкая область) — 1.18,75.

В личных состязаниях призером соревнований стала и челябинка Валерия Щербинина. Подопечная Владислава Ширяева завоевала бронзу в беге на 60 метров с барьерами. Еще одну награду наши земляки завоевали в смешанной эстафете. Золото взяли: Мария Федюнова, Сергей Добарин, Евгения Ахметшина и Андрей Аликин).

Напомним, что 16 января в челябинском УСК УралГУФК состоится традиционный мемориал Лукашевича и Середкина по прыжкам в высоту и с шестом. В нем выступят звезды российской легкой атлетики во главе с Полиной Кнороз. Планируется, что поборются за награды и сильнейшие представители Беларуси.

