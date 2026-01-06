Легкоатлетка Полина Кнороз станет главной звездой турнира в Челябинске

Она выступит на мемориале Лукашевича — Середкина в прыжках с шестом

Звезда российской легкой атлетики Полина Кнороз выступит на мемориале имени Лукашевича — Середкина по прыжкам в высоту и с шестом в Челябинске. Организаторы состязаний объявили предварительный состав участников традиционных соревнований. В турнире также примут участие Даниил Лысенко и Мария Кочанова в прыжках в высоту, сообщает региональная Федерация легкой атлетики.

Один из старейших турниров по легкой атлетике по традиции состоится 16 января в УСК УралГУФК. В нем титулованные спортсмены разыграют три комплекта наград — в смешанном турнире по прыжкам с шестом, а также в мужских и женских состязаниях по прыжкам в высоту.

В предварительную заявку участников состязаний вошли звезды российской легкой атлетики, а также гости из Беларуси. Среди них чемпион мира в помещении, серебряный призер чемпионата мира Данил Лысенко, чемпионка Игр БРИКС Мария Кочанова, чемпион мира среди юниоров до 20 лет Матвей Волков, а также многократная чемпионка России Полина Кнороз.

В утренней программе пройдут соревнования среди юношей и девушек до 16 лет, юношей и девушек до 18 лет, юниоров и юниорок до 20 лет и ветеранов. В вечерней программе, которая стартует в 17:30, в сектор по прыжкам в высоту и прыжкам с шестом выйдут именитые спортсмены России и Беларуси.

Отметим, на текущий момент рекорды мемориала в прыжках с шестом принадлежат Полине Кнороз (4,72 м) и Матвею Волкову (5,81 м).