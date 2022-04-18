Челябинский клуб «Южный Урал» выбыл из плей-офф первенства России Высшей лиги по мини-футболу

В 1/8 финала наша команда уступила МФК «Ростов» в серии до двух побед

Мини-футбольный клуб «Южный Урал» завершил сезон в Высшей лиге первенства России. В ответном поединке первого раунда плей-офф челябинцы уступили в гостях МФК «Ростов» 3:4. Ранее на своей площадке наша команда уступила 2:3 и таким образом завершила свое выступление в сезоне.

Оба поединка получились равными и упорными. «Южный Урал», занявший пятое место на «Востоке» по итогам регулярного чемпионата, в первом раунде плей-офф бился с занявшим четвертую строчку на «Западе» коллективом из Ростова. В Челябинске с минимальным перевесом победили гости 3:2, однако было очевидно, что точку в противостоянии было ставить рано. Все должен был решить поединок в Ростове-на-Дону.

И этот матч получился крайне напряженным, с равными шансами на успех. Начало осталось за хозяевами, которые в первом тайме забили два безответных гола. Южноуральцам пришлось идти ва-банк, действовать в остроатакующем ключе. И им почти удалось переломить ход поединка. И все же последнее слово осталось за ростовчанами. Итог встречи — 4:3. «Южный Урал» выбывает из турнира, а МФК «Ростов» в четвертьфинале сразится с дублем «ВИЗ-Синары» из Екатеринбурга.