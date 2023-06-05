Челябинский футболист завоевал серебро чемпионата России в составе московского ЦСКА

Кирилл Глебов в текущем сезоне сыграл 6 матчей за столичный клуб

Воспитанник челябинской школы футбола Кирилл Глебов завоевал серебряные медали чемпионата российской Премьер-лиги в составе московского ЦСКА. 17-летний атакующий полузащитник армейцев в текущем сезоне провел 6 матчей за столичный клуб, в пяти из них выходил на поле на замену, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Талантливый игрок начинал заниматься футболом в 2013 году в челябинской спортшколе «Сигнал» в 8-летнем возрасте. В Москву уехал в 14 лет, попав в футбольную академию ЦСКА. В январе этого года был вызван на сборы в Абу-Даби (Саудовская Аравия) с основной командой. А после возобновления чемпионата российской Премьер-лиги после зимнего перерыва состоялся его дебют в основе ЦСКА. Кирилл Глебов вышел на поле на замену в матче 18-го тура с ФК «Сочи».

В общей сложности в текущем сезоне челябинец провел 6 матчей за ЦСКА в российской Премьер-лиге. При этом в пяти играх выходил на замену. Результативными действиями не отметился, но, как и все игроки команды, получит серебряные медали по итогам чемпионата России. В заключительном туре столичные армейцы выиграли на своем поле у ФК «Ростов» (4:0) и сохранили вторую строчку в турнирной таблице, опередив московский «Спартак».