Челябинский футболист Кирилл Глебов дебютировал в Премьер-лиге за московский ЦСКА

Воспитанник спортшколы «Сигнал» вышел на замену в поединке с ФК «Сочи»

В российской Премьер-лиге состоялся дебют воспитанника челябинской школы футбола Кирилла Глебова. 17-летний полузащитник столичного ЦСКА вышел на замену в поединке с ФК «Сочи», однако за пять проведенных минут результативными действиями не отметился, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».

Кирилл Глебов начал заниматься футболом в 2013 году в челябинской спортшколе «Сигнал» в 8-летнем возрасте. В Москву уехал в 14-летнем возрасте, а 5 марта 2020 года был зачислен в футбольную академию ЦСКА.

В январе этого года был вызван на сборы в Абу-Даби (Саудовская Аравия) с основной командой. По всей видимости, парень заставил обратить на себя внимание. После возобновления чемпионата российской Премьер-лиги после зимнего перерыва тренерский штаб внес игрока в заявку на матч 18-го тура против ФК «Сочи». На 86-й минуте при счете 0:2 Кирилл Глебов вышел на поле, заменив сербского полузащитника «армейцев» Милана Гаича.

«Думаю, сыграл нормально. Наверное, мог и лучше себя проявить, но оценку моим действиям пусть ставит тренерский штаб. Эмоции только положительные, я доволен и очень рад своему дебюту. Я сначала не поверил, что меня выпустят на поле: просто пошел разминаться, а потом сказали — выходишь. Немного волнение охватило, но взял себя в руки», — поделился своими впечатлениями форвард в интервью пресс-службе ПФК ЦСКА.

Отметим, что футболист в столичном клубе наигрывается на позиции левого нападающего и атакующего полузащитника. Символично, что дебют за основную команду армейцев состоялся 5 марта, то есть ровно через 3 года после поступления в академию.