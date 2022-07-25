Челябинский боксер Мурат Гассиев проведет бой против Карлузы Уэлча в Белграде

Поединок пройдет в рамках турнира «Битва у крепости Калемегдана»

Промоутерские компании «Уралбокспромоушн» и «Патриот» совместно с Федерациями бокса России и Сербии проведут боксерский турнир среди профессионалов, в главном бою которого выступит известный российский тяжеловес Мурат Гассиев. Действующий чемпион мира по версии WBA Asia в тяжелом весе выйдет на ринг у крепости Калемегдан в Белграде против опытного американца Карлузы Уэлча.

Экс-чемпион мира по версиям IBF и WBA в первом тяжелом весе последний раз бился год назад. В Москве в июле 2021 года Мурат Гассиев одержал победу техническим нокаутом в 4-м раунде над немцем Михаэлем Валлишем и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA Asia в тяжелом весе. В этот раз российский боксер-панчер проведет бой против опытнейшего американца Карлузы Уэлча.

«С нетерпением жду этого поединка, соскучился по боксу. К сожалению, досадная травма руки не позволила биться в декабре 2021 года в Сочи с украинцем Андреем Руденко. Новый соперник заслуживает уважения. Карлуза Уэлч — опытный и хороший боксер с неплохим послужным списком, поставленным ударом. Но и у меня есть свои козыри, главная задача — хорошо подготовиться к бою, быть в идеальных физических кондициях», — отметил Мурат Гассиев.

Дебют 42-летнего американца на профессиональном ринге состоялся в октябре 2017 года. В штате Теннесси Карлуза Уэлч уступил соотечественнику Кендрику Хьюстону. Всего в послужном списке у боксера 12 боев, из них 9 побед (9 нокаутом), 1 ничья и 2 поражения. Звездным часом бойца стал поединок против колумбийца Эбигейла Сото, в котором американец одержал досрочную победу нокаутом и завоевал титул чемпиона мира по версии IBA в супертяжелом весе.

Турнир боксеров-профессионалов состоится 26 августа в Белграде и приурочен к Международному дню бокса. Запланированы 9 поединков, а сами бои пройдут под открытым небом у местной достопримечательности — знаменитой крепости Калемегдан.