Челябинский бадминтонист Владимир Иванов выиграл чемпионат Европы

Награду спортсмен завоевал в паре с Иваном Созоновым

Бадминтонист из Челябинска Владимир Иванов выиграл чемпионат Европы. Южноуральский спортсмен завоевал золотую награду в парном разряде на турнире в Киеве. Финальная встреча против дуэта должна была состояться вечером в субботу, 2 мая, однако у соперников россиян выявили коронавирус. О победе российского тандема ИА «Первое областное» рассказали в Национальной федерации бадминтона страны.

Для победы на чемпионате Европы Владимиру Иванову и Ивану Созонову не понадобилось даже выходить на решающий матч. Накануне россияне выиграли у английского дуэта Маркуса Эллиса и Криса Лэнгриджа в полуфинале и пробились в финальную часть турнира. Битва за золото должна была состояться вечером в субботу, 2 мая, а Владимиру Иванову и Ивану Созонову предстояло сражаться за победу с Марком Ламсфуссом и Марвином Зайделем из Германии. Однако у последних был выявлен коронавирус, из-за чего поединок отменили, а золотые медали достались россиянам.

«За последние полтора года, к сожалению, бывает довольно много таких случаев, когда спортсмены не могут выступать из-за положительных тестов на COVID-19. Мы были готовы бороться в финале, знаем эту пару, имели победы над ними, так что шансы были хорошие. Тем более, что и до финалов мы показывали на этом чемпионате уверенную игру, поэтому сохранили и силы, и эмоции к финалу. Конечно, это игра, могло произойти все. Нам очень жаль, что не было финала и выражаем поддержку нашим немецким товарищам по бадминтону, надеемся, что они хорошо перенесут эти испытания»,— сказал Владимир Иванов.

Отметим, Владимиру Иванову и Ивану Созонову удалось повторить собственный успех 2014 года. Тогда российский дуэт также стал чемпионом Европы в парном разряде. Добавим, отмена финала на турнире в Киеве стала уже второй. Ранее решающий матч не состоялся после того, как коронавирус нашли у датчанина Виктора Аксельсена.