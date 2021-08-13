Челябинские волейболистки завоевали серебро Спартакиады молодежи России

В финальном матче наша команда уступила сборной Свердловской области

В Краснодарском крае завершился финальный турнир по волейболу среди женских команд V летней Спартакиады молодежи России. Южноуральская команда под руководством Альбины Вафиной заняла второе место, уступив в финальном матче соперницам из Свердловской области.



В финальном турнире приняли участие команды, составленные из игроков 2003—2004 г. р. Челябинскую область представила сборная, основу которой составили девушки школы «Юность-Метар». Наши девчата уверенно прошли групповой этап, не потерпев ни одного поражения. Заняв первое место в группе, подопечные Альбины Вафиной в полуфинале обыграли сильную сборную Московской области в четырех сетах — 3:1.



Финальный поединок стал украшением турнира. В первых двух сетах челябинки сумели вырвать победу — 27:25 и 25:22, однако затем расслабились и позволили сравнять счет. Надо отдать должное волейболисткам из Екатеринбурга, им удалось проявить волю и характер. Поймав кураж, они выиграли и тай-брейк (15:11) и стали чемпионками турнира.



Серебряные медали в составе сборной Челябинской области завоевали: Анна Багрянцева, Алиса Шишкина, Варвара Осыченко, Алена Ересько, Анастасия Оголихина, Анастасия Жульдикова, Алина Вафина, Кристина Мороз, Виктория Целищева и Ксения Борцова.



Автор: Степан Тимощук

