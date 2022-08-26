Челябинские волейболистки выбыли из борьбы за медали на Всероссийской спартакиаде

Пара Ирина Ярчихина / Яна Головницкая уступила в первом раунде плей‑офф

В Москве завершили выступление в турнире по пляжному волейболу на Всероссийской летней спартакиаде две челябинские команды. В первом раунде плей-офф южноуральская пара Ирина Ярчихина и Яна Головницкая уступили соперницам из Ростовской области в трех сетах и выбыли из борьбы за медали турнира, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Накануне в женском турнире по волейболу был завершен групповой этап. К сожалению, не смогли выйти в плей-офф челябинки Мария Качан и Татьяна Журило. Наши девушки сыграли три поединка, но не смогли одержать победы. Зато смогли это сделать их подруги Ирина Ярчихина и Яна Головницкая.

В первом раунде игр на выбывание южноуральские спортсменки встретились с соперницами из Ростовской области — Анастасией Морковкиной и Анной Беловой. Наша пара не считалась фаворитом, но начала встречу очень здорово. Девушкам удалось выиграть первый сет (21:13) и повести в счете. Увы, дальше игра разладилась. Ростовчанки взяли реванш во второй партии (21:9), а затем и выиграли решающий сет (15:12).

Всероссийская летняя спартакиада. Пляжный волейбол. Женщины. Плей-офф.

Ирина Ярчихина / Яна Головницкая (Челябинская область) — Анастасия Морковкина / Анна Белова (Ростовская область) — 1:2 (21:13, 9:21, 12:15).