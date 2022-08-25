Челябинские спортсменки вышли в плей‑офф спартакиады в пляжном волейболе

Пара Ирина Ярчихина / Яна Головницкая преодолела групповой этап турнира

Сегодня, 25 августа, на соревнованиях по пляжному волейболу на Всероссийской летней спартакиаде начинаются игры на выбывание. В плей-офф пробилась и челябинская пара Ирина Ярчихина / Яна Головницкая. В первом раунде южноуральские спортсменки сыграют с соперницами из Ростовской области.

Накануне завершился групповой раунд женских состязаний. В спартакиаде были представлены 24 сильнейшие пары, которые были разбиты на 6 групп по 4 команды в каждой. Пробились на турнир и два челябинских дуэта — Мария Качан / Татьяна Журило и Ирина Ярчихина / Яна Головницкая.

На групповом этапе челябинские спортсменки провели по три поединка. К сожалению, не смогли составить конкуренцию соперникам Мария Качан и Татьяна Журило. Они уступили во всех трех поединках представителям Калужской и Калининградской областей.

Успешнее выступила другая южноуральская пара. Ирина Ярчихина и Яна Головницкая уступили соперницам из Московской области и Краснодарского края. Но сумели взять верх над девушками из Ростовской области. Заняв третье место в группе, наши спортсменки вышли в плей-офф. Сегодня, 25 августа, в первом раунде они сыграют с сильным дуэтом из Ростовской области Анастасией Морковкиной и Анной Беловой.

Всероссийская летняя спартакиада. Пляжный волейбол. Женщины.

Результаты выступлений южноуральских спортсменок:

23 августа

Мария Качан / Татьяна Журило (Челябинская область) — Анастасия Коваленко / Екатерина Шевцова (Калужская область) — 0:2 (15:21, 18:21)

Мария Качан / Татьяна Журило (Челябинская область) — Мария Егорова / Елизавета Лудкова (Калининградская область) — 0:2 (13:21, 8:21)

Ирина Ярчихина / Яна Головницкая (Челябинская область) — Анна Савельева / Дарья Воротинцева (Калининградская область) — 0:2 (13:21, 18:21)

24 августа

Ирина Ярчихина / Яна Головницкая (Челябинская область) — Сатеник Мартиросьян / Светлана Бахметьева (Ростовская область) — 2:0 (21:10, 21:11)

Ирина Ярчихина / Яна Головницкая (Челябинская область) — Арина Михайлина / Дарья Павлова (Московская область) — 0:2 (15:21, 17:21)

Мария Качан / Татьяна Журило (Челябинская область) — Мария Болотских / Анастасия Колеснева (Краснодарский край) — 0:2 (13:21, 17:21)

Напомним, что перед отправлением на спартакиаду мы посетили тренировку челябинских волейболисток. Они со своим наставником Сергеем Борисовым рассказали о положении дел в южноуральском пляжном волейболе.