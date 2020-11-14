Челябинские волейболистки сыграют против спортсменок из Калининградской области

Матч пройдёт в челябинском спортивном комплексе «Метар-Спорт».

Сегодня, 14 ноября, волейболистки челябинского клуба «Динамо-Метар» встретятся со спортсменками «Локомотива» из Калининградской области в рамках Чемпионата России. Этот матч пройдёт в Челябинске в спортивном комплексе «Метар-Спорт».

Предыдущий матч с волейболистками из Московской области завершился победой челябинских спортсменок. Итоговый счёт составил 3:0. Участницы клуба «Динамо-Метар» забрасывали по одному мячу в каждом периоде, самым результативным игроком по итогам матча стала Андреа Ранхель.

Смогут ли челябинские волейболистки одержать победу и сегодня? Узнать результат игры, а также поддержать наших спортсменок можно, посмотрев прямую трансляцию матча на сайте 1obl.tv. Начало в 18:00 по челябинскому времени.