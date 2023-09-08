Челябинские теннисисты стали призерами соревнований «Будущее России» На турнире в Сочи медали завоевали Кира Поповцева и Амир Баротов



Южный Урал на всероссийских состязаниях представляли 34 теннисиста: 18 юношей и 16 девушек. Серебряную медаль в одиночном разряде завоевала Кира Поповцева, а третье место занял Амир Баротов. Спортсмены тренируются в челябинской спортшколе «Юпитер».



Добавим, что ранее магнитогорские студенты стали призерами Международного фестиваля университетского спорта. На соревнованиях по

В Сочи завершился юниорский турнир по настольному теннису «Будущее России» среди юношей и девушек до 14 лет. Хорошие результаты на соревнованиях показали воспитанники челябинской спортшколы «Юпитер». Кира Поповцева и Амир Баротов завоевали серебряную и бронзовую медаль, сообщает Управление по ФКиС администрации Челябинска.Южный Урал на всероссийских состязаниях представляли 34 теннисиста: 18 юношей и 16 девушек. Серебряную медаль в одиночном разряде завоевала Кира Поповцева, а третье место занял Амир Баротов. Спортсмены тренируются в челябинской спортшколе «Юпитер».Добавим, что ранее магнитогорские студенты стали призерами Международного фестиваля университетского спорта. На соревнованиях по настольному теннису в одиночном разряде победил Денис Ивонин.

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