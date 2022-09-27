Челябинские спортсмены завоевали медали на первенстве России по современному пятиборью

На соревнованиях в Смоленске в их активе серебряные и бронзовые награды

Спортсмены Челябинской области из спортшколы «Рифей» стали призерами завершившегося в Смоленске первенства России по современному пятиборью. В их активе серебро и бронза в эстафетных состязаниях по программе четырехборья, сообщает региональная Федерация современного пятиборья.



На соревнования в Смоленск отправились девять южноуральских пятиборцев, представляющих СШОР «Рифей». Соревнования прошли по программе четырехборья (фехтование, стрельба, бег и плавание).



Наши земляки стали призерами в командных состязаниях. Так, в смешанной эстафете серебряные медали завоевали Илья Леонов и Лилия Канафина. А в мужской эстафете бронза на счету того же Ильи Леонова и Павла Подзолко.



Впереди сильнейших южноуральских пятиборцев ждет первенство УрФО в конце октября. Эти старты станут определяющими при формировании сборной Челябинской области на новый спортивный сезон.