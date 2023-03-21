Челябинские спортсмены завоевали четыре медали на первенстве России по армрестлингу

Южноуральские силачи прошли отбор на первенство мира в Казахстане

«Соревнования прошли отлично. Впечатления самые незабываемые. Хотя изначально очень волновалась перед взвешиванием. Сгонка веса далась весьма тяжело. Но в категорию я все же попала. На соревнованиях получилось все так, как мы с тренером и планировали. Очень беспокоилась, чтобы старые травмы вновь не появились. На ближайшее время в плане соревнований у меня идет изначально чемпионат России, а после начну подготовку на первенство мира. Конечно, на мир готовиться буду усердно, думаю, за полгода подготовки форма будет очень хорошая»,

— рассказала корреспонденту Первого областного информагентства Виктория Гасс.

В городе Орле завершилось первенство России по армрестлингу. В соревнованиях приняло участие около 700 спортсменов из 46 регионов России. Челябинские спортсмены в общей сложности завоевали четыре награды различного достоинства и отобрались на первенство мира в Казахстане, сообщает региональный Минспорт.Золотую медаль завоевала представительница региональной федерации армрестлинга, двукратная чемпионка мира Виктория Гасс. Кроме того, высшую награду добыл Алексей Сидоров из Троицка. Серебряным призером стала Олеся Лапаева из поселка Увелка, а Иван Прохоров из Троицка занял третье место.Южноуральские спортсмены отобрались на первенство мира по армрестлингу, которое пройдет в Казахстане с 24 августа по 3 сентября 2023 года.