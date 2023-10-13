Челябинские спортсмены стали чемпионами Всемирных игр национальных видов единоборств В соревнованиях приняли участие более 2000 участников из 25 стран



Под руководством тренера Алексея Шаховского команда спортсменов ЮУрГУ и спортшколы «Буревестник» завоевала семь наград в дисциплине «шахбокс». Чемпионами турнира стали Сухроб Махмадзода, Вадим Кириллов, Михаил Немцев, а также чемпионка мира Амина Ахмадулина. Серебряную награду добыл Михаил Ермаков, а бронзу завоевал Ярослав Малышев. Кроме того, наши бойцы добыли серебряную медаль в командном зачете.

СПРАВКА



Шахбокс был придуман французским художником и режиссером Энки Билалом в научно-фантастическом комиксе «Холодный экватор» в 1992 году. Главный герой, вынужденный бороться за существование, принимает участие в поединках по боксу и шахматам, его боксерские перчатки разукрашены черно-белыми клетками под стать шахматной доске, а сам он уверенно держится как на ринге, так и за шахматным столом.



Нестандартное совмещение физической и умственной силы привлекло внимание известного во всем мире перформансиста Ипе Рубинга. В 2003 году он основал международную федерацию по этому виду спорта и организовал первый чемпионат мира по шахбоксу в Амстердаме. Российскую федерацию шахбокса возглавляет Петр Жуков.

Добавим, что ранее в Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по шахбоксу,

В Чебоксарах завершились Всемирные игры национальных видов единоборств. В соревнованиях выступили около 2000 спортсменов из 25 стран мира, которые боролись за награды в 14 видах единоборств. Хорошие результаты на состязаниях показали челябинские бойцы, завоевав семь медалей различного достоинства, сообщает управление по ФКиС администрации Челябинска.Под руководством тренера Алексея Шаховского команда спортсменов ЮУрГУ и спортшколы «Буревестник» завоевала семь наград в дисциплине «шахбокс». Чемпионами турнира стали Сухроб Махмадзода, Вадим Кириллов, Михаил Немцев, а также чемпионка мира Амина Ахмадулина. Серебряную награду добыл Михаил Ермаков, а бронзу завоевал Ярослав Малышев. Кроме того, наши бойцы добыли серебряную медаль в командном зачете.Добавим, что ранее в Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по шахбоксу, на котором успешно выступили челябинские студенты ЮУрГУ. Четыре спортсмена стали победителями турнира, еще трое — завоевали медали. Первое областное информагентство подробно рассказывало о том, что это за вид спорта, посетив в октябре 2022 года открытую тренировку спортсменов. А в ноябре прошлого года в Челябинске появилась первая чемпионка мира по шахбоксу.

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