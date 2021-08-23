Челябинские спортсмены приняли участие во Всероссийских соревнованиях по дзюдо

В активе южноуральцев две серебряные медали турнира «Легенды петербургского дзюдо»

В Санкт-Петербурге завершились Всероссийские соревнования «Легенды петербургского дзюдо», в которых приняли участие спортсмены Челябинской области. Наилучшего результата добились Билолиддин Абдалимов и Виктория Васильченко, ставшие серебряными призерами турнира, сообщает пресс-служба регионального Центра олимпийской подготовки по дзюдо им. А. Е. Миллера.



Турнир «Легенды петербургского дзюдо» проводится с 2019 года. Его основной миссией является увековечивание памяти выдающихся спортсменов и тренеров по дзюдо, живших и работавших в Санкт-Петербурге. Это мастерский турнир, в рамках которого его участники имеют возможность сдать норматив на звание «Мастер спорта России».



В состязаниях приняли участие 105 спортсменов из 22 регионов. Челябинскую область представляли четыре человека. Билолиддину Абдалимову (66 кг) и Виктории Васильченко (52 кг) удалось завоевать серебряные награды.



Билолиддин Абдалимов из СШОР имени Григория Веричева одолел трех соперников из Санкт-Петербурга — Никиту Демидова, Алексея Букина и Левона Нерсисяна. В финальном поединке за золотую медаль ученик тренера Азамата Мухарямова уступил Рамазану Абдулаеву из Иркутской области.



Виктория Васильченко из СШОР «Юность-Метар» также провела три встречи с хозяйками татами. Подопечная заслуженного тренера России Андрея Вострикова нанесла поражения Амале Крымшамхаловой и Веронике Альбековой, а в решающей схватке не справилась с Елизаветой Степановой. Юлия Крутихина из СШОР «Локомотив» заняла пятое место в категории до 63 килограммов.



Автор: Степан Тимощук.

