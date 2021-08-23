В Санкт-Петербурге завершились Всероссийские соревнования «Легенды петербургского дзюдо», в которых приняли участие спортсмены Челябинской области. Наилучшего результата добились Билолиддин Абдалимов и Виктория Васильченко, ставшие серебряными призерами турнира, сообщает пресс-служба регионального Центра олимпийской подготовки по дзюдо им. А. Е. Миллера.
Турнир «Легенды петербургского дзюдо» проводится с 2019 года. Его основной миссией является увековечивание памяти выдающихся спортсменов и тренеров по дзюдо, живших и работавших в Санкт-Петербурге. Это мастерский турнир, в рамках которого его участники имеют возможность сдать норматив на звание «Мастер спорта России».
В состязаниях приняли участие 105 спортсменов из 22 регионов. Челябинскую область представляли четыре человека. Билолиддину Абдалимову (66 кг) и Виктории Васильченко (52 кг) удалось завоевать серебряные награды.
Билолиддин Абдалимов из СШОР имени Григория Веричева одолел трех соперников из Санкт-Петербурга — Никиту Демидова, Алексея Букина и Левона Нерсисяна. В финальном поединке за золотую медаль ученик тренера Азамата Мухарямова уступил Рамазану Абдулаеву из Иркутской области.
Виктория Васильченко из СШОР «Юность-Метар» также провела три встречи с хозяйками татами. Подопечная заслуженного тренера России Андрея Вострикова нанесла поражения Амале Крымшамхаловой и Веронике Альбековой, а в решающей схватке не справилась с Елизаветой Степановой. Юлия Крутихина из СШОР «Локомотив» заняла пятое место в категории до 63 килограммов.
Автор: Степан Тимощук.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Есть вопрос Зеленая передача Идентификация Как тебе такое, Илон Маск? Медгородок Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Южный Урал. Города Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Юридическая мясорубка