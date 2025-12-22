Челябинские спортсмены получили подарки от министра в рамках акции «Елка желаний»

Владимир Иванов вручил Артему и Арине Алироевым умную колонку и брендовый лонгслив

Накануне новогодних праздников министр спорта Челябинской области Владимир Иванов побывал в гостях у семьи, в которой растут Артем и его сестра-близняшка Арина. Глава спортивного ведомства вручил им подарки в рамках акции «Елка желаний». Юные спортсмены получили из рук министра умную колонку и брендовый лонгслив, сообщает пресс-служба министерства спорта Челябинской области.

Артем и Арина Алироевы — разносторонние и увлеченные дети. Артем любит плавать и играть в настольные игры, занимается верховой ездой. Его новогодней мечтой была умная колонка. Сестра Арина учится на отлично, серьезная и организованная девочка. Помимо занятий на лошадях, она занимается фигурным катанием. Она мечтала о лонгсливе бренда S. P. S. M.

Владимир Иванов лично вручил детям их заветные подарки. Ребята, в свою очередь, тепло поздравили министра с наступающими праздниками и преподнесли ему сладкий подарок.

«Исполнение детских желаний — это особая радость. Видеть счастливые глаза детей, которые активно занимаются спортом и верят в чудо, — это и есть самый главный новогодний подарок для нас, взрослых», — отметил министр спорта региона.

Напомним, что накануне дал старт акции «Елка желаний» губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона уже успел исполнить одно новогоднее желание. Подарок от губернатора — велосипед — получила 12-летняя Вероника из Ясиноватой (ДНР).