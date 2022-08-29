Челябинские спортсменки стали победителями Кубка президента Союза тхэквондо России

Золото завоевали Татьяна Минина, Маргарита Близнякова и Кристина Прокудина

В городе Черкесске завершился международный турнир Кубок президента Союза тхэквондо России, на котором три золотые медали завоевали южноуральские спортсменки. Победителями соревнований стали Татьяна Минина, Маргарита Близнякова и Кристина Прокудина, сообщает региональная федерация тхэквондо.

Участники турнира разыграли награды в поединках керуги среди мужчин и женщин, а также юниоров и юниорок 15—17 лет. В соревновании приняли участие около 800 тхэквондистов из России, Беларуси, Армении и Казахастана.

Победителями среди женщин в своих весовых категориях стали Татьяна Минина (53 кг), Маргарита Близнякова (57 кг) и Кристина Прокудина (67 кг). Сборная Челябинской области в командном зачете заняла третье место.

Напомним, что Татьяна Минина в середине августа принесла Челябинской области первую золотую медаль на Всероссийской летней спартакиаде. Победительницы нынешнего турнира гарантировали себе путевки на чемпионат России по тхэквондо, который пройдет в Нальчике с 24 по 30 сентября.