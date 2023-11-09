Челябинские полицейские одержали победу на этапе «Силовой лиги» по плаванию

Второе и третье места заняли команды МЧС и ГУФСИН области

Сегодня, 9 ноября, завершился третий этап состязаний «Силовая лига» по плаванию, в которых приняли участие сильнейшие спортсмены — представители силовых структур и правоохранительных органов региона. Уверенную победу в общем зачете одержала команда ГУ МВД по Челябинской области. Второе и третье места заняли коллективы МЧС и ГУФСИН области.

Соревнования, прошедшие в челябинском бассейне «Строитель», были посвящены предстоящему Дню сотрудника органов внутренних дел РФ, а открыл их начальник ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков.

«Уверен, что нынешние состязания собрали сильный и достойный состав участников. Все вы подаете правильный пример для молодежи, пропагандируете активный и здоровый образ жизни. Не сомневаюсь, что высокие спортивные результаты и уровень физической подготовки поможет вам выполнять и ответственные задания на службе», — обратился с приветственным словом к участникам состязаний Михаил Скоков.

Министр спорта Челябинской области Александр Гриб поблагодарил сотрудников правопорядка и представителей силовых структур за активное участие в спортивных состязаниях, подчеркнув, что спорт и плавание являются теми средствами, которые объединяют организации, делают их крепче и сплоченнее.

Открыл программу состязаний ВИП-заплыв на 50 метров вольным стилем, на старт которого вышли начальники различных подразделений, а также профессиональные спортсмены-динамовцы. Компанию им составил президент региональной федерации плавания Валерий Галеев. Здесь победу одержал Дмитрий Тишин — начальник Пограничного управления ФСБ Челябинской области.

А вот второй к финишу неожиданно приплыла девушка, опередившая нескольких пловцов-мужчин. Но и этому в скором времени нашлось объяснение. Оказалось, что Наталья Фролова уже опытная спортсменка, всю жизнь занимающаяся плаванием. Они выполнила норматив мастера спорта по подводному плаванию, а теперь всерьез увлекается зимним видом этого вида спорта.

«Моя задача была постараться составить достойную конкуренцию мужчинам. Ну и вроде получилось это сделать. Считаю, что показала достойный для себя результат. А вообще, здорово, что в правоохранительных органах так много внимания уделяют плаванию. Это универсальный вид спорта, который позволяет человеку гармонично физически развиваться», — призналась после финиша спортсменка.

Третий результат показал глава МВД Магнитогорска Константин Козицын. Он посоветовал всем своим коллегам почаще в свободное от работы время посещать бассейн. И заверил, что хорошая физическая подготовка сотрудника полиции — залог успешной его работы на службе.

Продолжились состязания заплывами на 50 и 100 метров вольным стилем, а завершились командной эстафетой. По итогам общего зачета уверенную победу одержали сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области. Второе и третье места достались командам МЧС и ГУФСИН.

Фото автора и Дмитрия Сопильняка (ИА «Первое областное»).

