Челябинские мотогонщики — среди призеров чемпионата России

На соревнованиях в Магнитогорске южноуральцы завоевали пять медалей

В Магнитогорске завершился первый этап чемпионата и первенства России по мотокроссу. Пять наград по итогам соревнований завоевали воспитанники челябинской школы по мотоспорту. Победу в классе «250 м3» одержал Всеволод Брыляков, сообщают в управлении по ФКиС администрации Челябинска.

В классе «250» бронзовая медаль также в активе Александра Шершнева. В «125» — серебро у Арсения Грищука. Третьи места в своих классах заняли Илья Лысак («85») и Александр Анферов («125»).

Впереди южноуральских мотогонщиков ждет второй этап соревнований, который пройдет в Каменске-Уральском (Свердловская область). Напомним, что неделей ранее челябинская команда мотокроссменов успешно выступила на Кубке России в Курске. На этих стартах она стала победителем в командном зачете, а также завоевала три золотые медали в личном первенстве.