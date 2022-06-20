Команда из Челябинска стала победителем Кубка России по мотоспорту

Три южноуральца выиграли личные состязания в Курске

Челябинская команда по мотокроссу завоевала Кубок России, прошедший в Курске. На старт соревнований вышли более 170 спортсменов из 17 команд страны. В активе южноуральских гонщиков — три победы в личных видах программы, сообщает управление по ФКиС администрации Челябинска.

В личном зачете челябинские мотокроссмены заняли несколько призовых мест. Победу одержали три гонщика — Александр Шершев (класс «125»), Всеволод Брыляков (класс «250») и Михаил Козлов (открытый класс). Это позволило сборной из Челябинска стать первой в командном зачете.

По окончании Кубка России в Каменске-Уральском успешно выступили на первенстве России юные мотогонщики. В этих стартах выступили две южноуральские команды — КМВЛ и ДЮСШ, которые заняли первое и второе места соответственно. В личном зачете пьедестала достигли воспитанники МБУ ДЮСШ. Третье место взяли Алексей Глазырин в классе «65» и Илья Лысак в классе «85». Второе место в классе «85» — за Вячеславом Анферовым. Чемпионом в классе «125» стал Александр Анферов.

Автор: Алексей Борякин