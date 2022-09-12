Челябинские легкоатлеты завоевали четыре медали на всероссийских стартах Роман Борисов стал лучшим в командном чемпионате России по многоборьям



Роман Борисов показал лучший результат в командном чемпионате России по многоборьям среди юниоров до 20 лет, набрав 6890 очков. Также на Кубке России по ходьбе среди юниорок до 20 лет на дистанции 10 км победу одержала челябинка Анастасия Подъячих. Серебро добыла южноуральская спортсменка Елена Сборец.



Кроме того, среди юниоров до 23 лет, соревнующихся на дистанции 20 км, золотую медаль завоевал Дмитрий Грамачков, а замкнул тройку лидеров Алексей Ишмаметьев.



Напомним, что южноуральские легкоатлеты

В Адлере с 9 по 12 сентября прошло первенство России по эстафетному бегу и командный чемпионат России по многоборьям. Челябинские легкоатлеты в общей сложности завоевали 4 медали разного достоинства, сообщает региональный Минспорт.Роман Борисов показал лучший результат в командном чемпионате России по многоборьям среди юниоров до 20 лет, набрав 6890 очков. Также на Кубке России по ходьбе среди юниорок до 20 лет на дистанции 10 км победу одержала челябинка Анастасия Подъячих. Серебро добыла южноуральская спортсменка Елена Сборец.Кроме того, среди юниоров до 23 лет, соревнующихся на дистанции 20 км, золотую медаль завоевал Дмитрий Грамачков, а замкнул тройку лидеров Алексей Ишмаметьев.Напомним, что южноуральские легкоатлеты завоевали 10 наград на первенстве России. Спортсмены Челябинской области привезли домой две золотые, пять серебряных и три бронзовые медали.

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