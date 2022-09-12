В Адлере с 9 по 12 сентября прошло первенство России по эстафетному бегу и командный чемпионат России по многоборьям. Челябинские легкоатлеты в общей сложности завоевали 4 медали разного достоинства, сообщает региональный Минспорт.
Роман Борисов показал лучший результат в командном чемпионате России по многоборьям среди юниоров до 20 лет, набрав 6890 очков. Также на Кубке России по ходьбе среди юниорок до 20 лет на дистанции 10 км победу одержала челябинка Анастасия Подъячих. Серебро добыла южноуральская спортсменка Елена Сборец.
Кроме того, среди юниоров до 23 лет, соревнующихся на дистанции 20 км, золотую медаль завоевал Дмитрий Грамачков, а замкнул тройку лидеров Алексей Ишмаметьев.
Напомним, что южноуральские легкоатлеты завоевали 10 наград на первенстве России. Спортсмены Челябинской области привезли домой две золотые, пять серебряных и три бронзовые медали.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес