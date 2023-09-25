Челябинские ходоки стали призерами финала серии «Скороходы России»

Василий Мизинов и Кристина Любушкина завоевали серебряную и бронзовую награды

В Саранске завершился финал серии «Скороходы России» по спортивной ходьбе. В последнем старте сезона две медали завоевали атлеты Челябинской области. В состязаниях среди мужчин серебряным призером стал действующий чемпион и рекордсмен России на дистанции 10 000 м Василий Мизинов. Бронза в турнире среди женщин у Кристины Любушкиной, сообщаются результаты на сайте ВФЛА.

Сильнейшие ходоки страны, которые в течение летнего сезона набирали квалификационные очки, вышли на старт дистанции 10 000 м. У мужчин лидерство сразу захватил действующий чемпион и рекордсмен России Василий Мизинов. В погоню за лидером пустился Сергей Кожевников из Саранска, который по дистанции старался не отпускать челябинца.

Развязку внесли три предупреждения Василию, из-за которых ему пришлось отстоять в пит-лейне одну минуту. Этим и воспользовался Сергей Кожевников, который первым пересек линию финиша — 38:49.9. Вернувшись на дорожку, Мизинов быстро нагнал Максима Пьянзина, который шел вторым, и завоевал серебряную медаль — 39:13.5. Пьянзин на третьей строчке итогового протокола — 39:21.1.

«Своим выступлением не очень доволен. После попадания на пит-лейн сложно рассчитывать на хороший результат. Но радует то, что рекорд России остался за мной. А в целом сезоном доволен. Поставил бы себе 9 из 10», — рассказал после финиша в интервью ВФЛА Василий Мизинов.

У женщин с очень высоким результатом победила Эльвира Чепарева из Саранска — 41:22.5. Лидировавшая долгое время до 17-го круга Рейхан Каграманова поднялась на вторую ступень пьедестала почета — 41:41.9. А замкнула тройку призеров Кристина Любушкина из Челябинска — 43:44.1.