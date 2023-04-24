Челябинские гонщики стали призерами чемпионата и Кубка России по мотокроссу

В общей сложности южноуральские спортсмены завоевали четыре награды

В Краснодарском крае завершились первые этапы мужского Кубка России и женского чемпионата России по мотокроссу. В соревнованиях приняли участие воспитанники спортшколы Челябинска и показали достойные результаты, сообщает Управление по ФКиС администрации Челябинска.Соревнования в мотокомплексе «Орленок» проходили в тяжелых условиях. Всю неделю шли проливные дожди, многие участники турнира не смогли даже финишировать. Однако челябинцы показали свой сильный характер, завоевав три серебряные и одну бронзовую медаль.В командном зачете Кубка России южноуральские спортсмены заняли второе место. В личном зачете серебро добыли Александр Анферов (в классе «225») и Артемий Назаров (в классе «250»). Среди девушек отличилась Алина Дедюхина, которая завоевала бронзовую медаль чемпионата России.Добавим, что ранее челябинские мотогонщики завоевали три медали на финальном этапе чемпионата России. Победу одержали Арсений Грищук и Всеволод Брыляков.