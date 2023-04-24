В Краснодарском крае завершились первые этапы мужского Кубка России и женского чемпионата России по мотокроссу. В соревнованиях приняли участие воспитанники спортшколы Челябинска и показали достойные результаты, сообщает Управление по ФКиС администрации Челябинска.
Соревнования в мотокомплексе «Орленок» проходили в тяжелых условиях. Всю неделю шли проливные дожди, многие участники турнира не смогли даже финишировать. Однако челябинцы показали свой сильный характер, завоевав три серебряные и одну бронзовую медаль.
В командном зачете Кубка России южноуральские спортсмены заняли второе место. В личном зачете серебро добыли Александр Анферов (в классе «225») и Артемий Назаров (в классе «250»). Среди девушек отличилась Алина Дедюхина, которая завоевала бронзовую медаль чемпионата России.
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Телефакт. Миасс Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес Согрина против мифов Суперстар