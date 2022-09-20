Челябинские мотогонщики завоевали три медали на финальном этапе чемпионата России

Победу одержали Арсений Грищук и Всеволод Брыляков

В Санкт-Петербурге завершился многоэтапный чемпионат России по мотокроссу. В последнем, финальном старте сезона успешно выступили челябинские мотогонщики. Арсений Грищук и Всеволод Брыляков завоевали золотые медали, в активе Вячеслава Анферова — серебро, сообщает Центр спортивной подготовки сборных команд России.

В финальном этапе чемпионата страны по мотокроссу приняли участие более 100 спортсменов из 30 регионов. Среди них — победители и призеры чемпионатов мира и Европы, международных стартов. Они разыграли комплекты наград в нескольких дисциплинах: классы мотоциклов 85, 125, 250 куб. м.

Челябинскую область на соревнованиях представляла команда СТШ-КМВЛ (спортивно-техническая школа — команда мастеров высшей лиги). На заключительном, пятом этапе южноуральцам удалось закрепить ранее завоеванные позиции. Так, Арсений Грищук и Всеволод Брыляков завоевали золото в классах «125» и «250» соответственно, а Вячеслав Анферов стал обладателем серебряной медали в классе «85» среди юношей.

Таким образом, в общем зачете по итогам пяти этапов в классе «85» среди юношей призерами чемпионата России стали Вячеслав Анферов (серебро) и Илья Лысак (бронза). В классе «125» второе место среди юниоров у Арсения Грищука. В классе «250» третьим стал Александр Шершнев.

В шаге от медали оказался Александр Анферов. Он выступал в классе «125, мужчины». Весь сезон спортсмен был лидером, боролся за золото, но перед заключительным этапом получил травму и по очкам занял 4-е место.